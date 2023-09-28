不甩歐美警告華為資安隱憂　安華政治豪賭拚經濟

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大馬於2021年7月指定瑞典電信業巨擘愛立信公司（Ericsson）為合作夥伴，國家數位公司和愛立信簽署協議，由愛立信負責在大馬5G網路開發，總成本高達馬幣110億令吉（約新台幣770億元），後再增至馬幣125億令吉。5G網路開發初期雖由國家數位公司壟斷，但大馬的明訊電訊公司早在2019年就與華為簽署備忘錄，意圖加速5G部署。
回溯大馬數位發展，前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）於2021年2月推出數位經濟計畫，讓大馬躋身5G系統服務國家之列。前朝政府推出5G計畫屬於單批發網路（Single Wholesale Network，SWN）模式經營，由國家數位公司獨攬管理、經營與部署。
如今雖仍由國家數位公司經營5G網路，但安華（Anwar Ibrahim）改弦易轍，數位通訊部長法米（Fahmi Fadzil）今年5月披露以雙批發網路取代單批發網路模式。安華昨天在2023年華為資通訊（ICT）峰會閉幕指出，將在2024年轉為雙5G網路模式，讓中國華為能更有效參與5G網路計畫，在西方和東方科技取得平衡。
馬來亞大學（University of Malaya）中國研究所（Institute of China Studies）高級講師李志良（Karl Lee）今天受訪說：「非常明顯地，安華使用的是外交辭令，無法點名具體國家，只能用比較迂迴方式，讓外界瞭解是指涉以美國為首的西方世界，以及東方不斷崛起的中國力量。」
大馬是屬於開發中國家，面對美中地緣政治競逐，意圖打造「中立場域」（Neutral Ground）讓不同力量發展競爭，這也是安華將歐美擔憂資安外洩的國安危機，轉化為經濟發展機遇的解套方式。
大馬預計今年底網路覆蓋率可達80%，第2個5G網路計畫最快可於2024年1月推出。由於中國華為始終被視為競逐5G網路計畫的強而有力競爭者，歐盟與美國駐馬來西亞大使館今年均曾警告華為參與可能帶來國安危機，但遭法米回應「不容干預大馬政策」。
李志良從大馬國家利益角度分析，安華透過雙5G網路分散外界質疑的國安風險危機，不論是愛立信或華為進入大馬市場，「這是馬來西亞政府的一種新嘗試」，安華政府打造「中立場域」，並把對安全隱憂轉化為經濟發展機遇。但這是一種政策性的嘗試，能否被投資者接受還有待觀察。
不可諱言的，經濟發展則是安華另一個考量重點，5G網路原由國家數位公司獨霸，安華意欲打破壟斷並把價格壓到最低，產生雙元系統的良性競爭，有利馬來西亞整體產業競爭力。
他分析說，安華想要把大馬打造成東協國家的新供應鏈基地，但這種雙批發網路模式是新政策概念，「前朝政府也未曾試過」，讓馬來西亞擁有兩套系統。
李志良也表示，歐美投資者如認為華為不安全，可持續使用愛立信；同樣的，為了自身的安全，中資也可以只用華為網絡，如試驗成功，其他開發中國家就能以大馬模式，甚或打造第3方5G供應鏈。
另外，馬來亞大學亞歐學院（Asia-Europe Institute）副院長羅伊（Roy Anthony Rogers）今天也告訴中央社，馬來西亞不應受制於美中競逐態勢，應把華為視為資通訊領域的合作夥伴，聚焦如何獲得電信商最優惠條件。
他認為，大馬是主權獨立國家，能夠獨立制定、規劃與執行政策，這才有利於大馬經濟發展，勝過大國之間的政治角力。
不過，值得注意的是，安華推動雙5G政策雖宏觀，卻也被視為是「摸著石頭過河」的非常大膽作法。尤其，華為既被美國列入黑名單，能否在東南亞大馬擁有影響力並攻城掠地仍待觀察。（編輯：陳惠珍）1120928