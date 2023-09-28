賴清德向美髮業求援　「你們是選舉的秘密武器、責任重大！」

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賴清德表示，許漢忠在台南非常受到歡迎，除了剪髮漂亮深受客戶歡迎之外，平時也有在從事公益，不論節日或假期，只要有需要邀請他從事義剪的工作，他都會去參加，感謝其擔任全國美容美髮賴清德後援會總會長，承擔重責大任，並感謝在場所有人不辭勞苦從各地前來，希望未來在大家共同努力之下，來推動美容美髮產業更加健全，也更有空間來讓大家發揮所長、創造更好的業績。
賴清德表示，王順德也給他很多建議，美容美髮業當務之急就是人力不足，投入的人力越來越少，人力問題需要好好解決。他認為，第一要強化技職教育，來培養更多美容美髮人才，勞動部也要提出對策，讓學生能夠及早進入職場見習，勞動部再給薪水，創造勞資雙贏局面，以縮短產學落差。
再者，要幫助美容美髮業，重要的是發展經濟。過去幾年來，總體經濟在國人共同努力下有進步，但仍有一些產業、個人受到影響，政府會提出對策，來幫助這些受到衝擊的產業或個人，讓經濟能夠持續發展。賴清德也點出經濟發展四大做法，包括科技業要持續壯大、支持中小企業發展、鼓勵年輕人創業，最後則是大家要在這塊土地上團結合作、一起努力。
賴清德也說，美容美髮業將在這場選舉裡發揮最關鍵的力量，他也回想起去理髮時，心情都很愉快，也拜託大家在利用剪髮、洗頭時多多拉票，除了說說他的政見外，也說台灣前途需要賴清德帶領等，「你們是選舉的秘密武器、責任重大！」
最後賴清德也不忘替小雞拉票，包括台中立委參選人謝子涵、江肇國、蔡其昌、何欣純、林靜儀，以及彰化縣立委參選人黃秀芳，期盼鄉親多多支持。