杭州亞運／網球、電競力拼首金！中華隊29日賽程、轉播懶人包看這

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19:00
英雄聯盟金牌戰 對韓國
朱駿嵐/邱梓銓/徐士傑/胡碩傑/洪浩軒/蘇嘉祥
自由車🚴♀️
14:00
女子全能賽 黃亭茵
14:30/14:42
男子競輪賽 蕭世鑫、康世峰
高爾夫⛳️
7:00開球
女子個人賽/團體賽第二輪
黃亭瑄、錢珮芸、蔡佩穎
11:10開球
男子個人賽/團體賽第二輪
蘇晉弘、王偉軒、葉昱辰、洪健堯
競技體操🤸🏻
15:09
女子平衡木決賽 丁華恬
15:45
男子雙槓決賽 黃彥章
16:21
女子自由體操決賽 丁華恬
16:57
男子單槓 黃彥章
籃球🏀
17:30
女子預賽 陳晏宇、鄭伊秀、林育庭、彭曉彤、林蝶、羅蘋、黃鈴娟、潘姿吟、陳薇安、徐玉蓮、劉希曄、卓敬
壘球🥎
19:00
超級循環賽 對中國 楊依婷、林鳳珍、蘇奕璇、柯佳慧、何欹璠、李思詩、林志霙、沈嘉玟、姜婷恩、張嘉芸、
劉瑄、陳家宜、邱安汝、蔡珈蓁、杜雅婷、陳靖瑜、柯夏愛
桌球🏓
10:00、10:45
女子單打16強賽 陳思羽、鄭怡靜
11:30、12:05
男子雙打16強賽 莊智淵/林昀儒、黃彥誠/廖振珽
16:00、16:35
女子雙打16強賽 陳思羽/黃怡樺、鄭怡靜/李昱諄
拳擊🥊
15:00
女子57公斤級16強賽 林郁婷
籃球3X3🏀
14:15
女子循環賽 徐詩涵、陳昱潔、郭虹廷、黃巧鈞
射擊🔫
9:00
女子10公尺空氣手槍個人賽及團體賽 吳佳穎、劉恆妤、余艾玟
田徑🏃
7:00
男子20公里競走決賽 許嘉維
19:10
女子鏈球決賽 余雅倩
20:45
女子鉛球決賽 簡晨昕、吳慈恩
21:35
男子100公尺預賽 楊俊瀚、林祐賢
網球🎾
10:00
男子雙打決賽 莊吉生/許育修
11:00、12:00
混雙四強決賽 梁恩碩/黃琮豪、詹皓晴/許育修
圍棋
第一輪9:30、第二輪15:00
男子團體預賽 許皓鋐、賴均輔、林君諺、王元均、許家元、徐靖恩
女子團體預賽 盧鈺樺、楊子萱、黑嘉嘉、李嘉馨
象棋
第二輪14:00、第三輪19:00
混合團體賽 劉國華、趙奕帆、李思誼、彭柔安、葛振衣
游泳🏊
10:00
女子50公尺蝶式 黃渼茜
10:48
男子200公尺仰式 莊沐倫
11:29
男子200公尺蝶式 王冠閎
11:43
女子4X100公尺混合式接力
羽毛球🏸
9:00開打
女子團體8強賽 對日本 戴資穎、許玟琪、宋碩芸、林湘緹、鄧淳薰、許雅晴、林琬清、張淨惠、楊景惇、李佳馨
17:00開打
男子團體8強賽 對中國 周天成、王子維、蘇力揚、葉宏蔚、蘇敬恒、盧敬堯、楊博涵、李洋、王齊麟、戚又仁
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