亞運電競／韓國《英雄聯盟》勝中國！Faker卻沒上　爆身體出問題

杭州亞運／網球、電競力拼首金！中華隊29日賽程、轉播懶人包看這

▲杭州亞運網球男子雙打許育休/莊吉生殺入金牌戰，29日將力爭本屆亞運網球項目首金。（圖/中華奧會提供）
▲杭州亞運網球男子雙打許育休/莊吉生殺入金牌戰，29日將力爭本屆亞運網球項目首金。（圖/中華奧會提供）

NOWnews／台北報導

2022年杭州亞運中華代表團派出521名運動員，參賽33種項目，其中柔道跆拳道、舉重、田徑，以及網球、軟網、桌球、高爾夫等球類運動，是我國代表團的重要獎牌庫。中華隊獎牌庫累積4金4銀6銅，柔道楊勇緯、連珍羚接力奪金，鞍馬王子李智凱寫下二連霸圍棋黑馬許皓鋐殺出加碼金牌，29日網球男雙莊吉生/許育修、電競英雄聯盟都將在金牌戰爭取最高榮耀，戴資穎、莊智淵、楊俊瀚等台灣明星運動員也將出賽，中華隊每日賽程、觀戰懶人包都會持續更新，杭州亞運的相關報導也請持續鎖定《NOWnews今日新聞》！（持續更新）

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▲杭州亞運中華隊獎牌榜。（圖／NOWnews社群中心提供）
▲杭州亞運中華隊獎牌榜。（圖／NOWnews社群中心提供）
電子競技🎮

19:00

英雄聯盟金牌戰 對韓國

朱駿嵐/邱梓銓/徐士傑/胡碩傑/洪浩軒/蘇嘉祥

▲中華隊《英雄聯盟》項目將在金牌戰對上韓國（圖／KESPA）
▲中華隊《英雄聯盟》項目將在金牌戰對上韓國（圖／KESPA）
自由車🚴‍♀️

14:00

女子全能賽 黃亭茵

14:30/14:42

男子競輪賽 蕭世鑫、康世峰


高爾夫⛳️

7:00開球

女子個人賽/團體賽第二輪

黃亭瑄、錢珮芸、蔡佩穎

11:10開球

男子個人賽/團體賽第二輪

蘇晉弘、王偉軒、葉昱辰、洪健堯

▲ 東京奧運國手丁華恬在杭州亞運女子競技體操，以13.866分拿下平衡木資格賽第1名。（圖／中華奧會提供）
▲ 東京奧運國手丁華恬在杭州亞運女子競技體操，以13.866分拿下平衡木資格賽第1名。（圖／中華奧會提供）
競技體操🤸🏻

15:09

女子平衡木決賽 丁華恬

15:45

男子雙槓決賽 黃彥章

16:21

女子自由體操決賽 丁華恬

16:57

男子單槓 黃彥章


籃球🏀

17:30

女子預賽 陳晏宇、鄭伊秀、林育庭、彭曉彤、林蝶、羅蘋、黃鈴娟、潘姿吟、陳薇安、徐玉蓮、劉希曄、卓敬


壘球🥎

19:00

超級循環賽 對中國 楊依婷、林鳳珍、蘇奕璇、柯佳慧、何欹璠、李思詩、林志霙、沈嘉玟、姜婷恩、張嘉芸、

劉瑄、陳家宜、邱安汝、蔡珈蓁、杜雅婷、陳靖瑜、柯夏愛

▲台灣「桌球教父」莊智淵與林昀儒「老少配」出戰男子雙打項目。（圖／中華奧會提供）
▲台灣「桌球教父」莊智淵與林昀儒「老少配」出戰男子雙打項目。（圖／中華奧會提供）
桌球🏓

10:00、10:45

女子單打16強賽 陳思羽、鄭怡靜

11:30、12:05

男子雙打16強賽 莊智淵/林昀儒、黃彥誠/廖振珽

16:00、16:35

女子雙打16強賽 陳思羽/黃怡樺、鄭怡靜/李昱諄

▲林郁婷過去幾年表現亮眼，多次在國際賽場上發光發熱。（圖／全大運官方提供）
▲林郁婷過去幾年表現亮眼，多次在國際賽場上發光發熱。（圖／全大運官方提供）
拳擊🥊

15:00

女子57公斤級16強賽 林郁婷

籃球3X3🏀

14:15

女子循環賽 徐詩涵、陳昱潔、郭虹廷、黃巧鈞

▲「證件妹」吳佳穎。奧會提供
▲「證件妹」吳佳穎。奧會提供
射擊🔫

9:00

女子10公尺空氣手槍個人賽及團體賽 吳佳穎、劉恆妤、余艾玟

▲田徑項目29日點燃戰火，「台灣最速男」楊俊瀚也將出賽。（中華奧會提供）
▲田徑項目29日點燃戰火，「台灣最速男」楊俊瀚也將出賽。（中華奧會提供）
田徑🏃

7:00

男子20公里競走決賽 許嘉維

19:10

女子鏈球決賽 余雅倩

20:45

女子鉛球決賽 簡晨昕、吳慈恩

21:35

男子100公尺預賽 楊俊瀚、林祐賢


網球🎾

10:00

男子雙打決賽 莊吉生/許育修

11:00、12:00

混雙四強決賽 梁恩碩/黃琮豪、詹皓晴/許育修


圍棋

第一輪9:30、第二輪15:00

男子團體預賽 許皓鋐、賴均輔、林君諺、王元均、許家元、徐靖恩

女子團體預賽 盧鈺樺、楊子萱、黑嘉嘉、李嘉馨


象棋

第二輪14:00、第三輪19:00

混合團體賽 劉國華、趙奕帆、李思誼、彭柔安、葛振衣

▲「台灣蝶王」王冠閎。奧會提供
▲「台灣蝶王」王冠閎。奧會提供
游泳🏊

10:00

女子50公尺蝶式 黃渼茜

10:48

男子200公尺仰式 莊沐倫

11:29

男子200公尺蝶式 王冠閎

11:43

女子4X100公尺混合式接力

▲杭州亞運中華羽球女團由一姐「小戴」戴資穎領軍。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運中華羽球女團由一姐「小戴」戴資穎領軍。（圖／特派記者葉政勳攝）
羽毛球🏸

9:00開打

女子團體8強賽 對日本 戴資穎、許玟琪、宋碩芸、林湘緹、鄧淳薰、許雅晴、林琬清、張淨惠、楊景惇、李佳馨

17:00開打

男子團體8強賽 對中國 周天成、王子維、蘇力揚、葉宏蔚、蘇敬恒、盧敬堯、楊博涵、李洋、王齊麟、戚又仁

▲9月29日杭州亞運中華隊必看賽程表。（圖／NOWnews社群中心提供）
▲9月29日杭州亞運中華隊必看賽程表。（圖／NOWnews社群中心提供）

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