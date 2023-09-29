▲醫美產業蓬勃發展　玻尿酸市場潛力大

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人體自然生成玻尿酸 隨老化減少產量玻尿酸（Hyaluronic Acid）又稱「透明質酸」，存在於肌膚真皮層中，為一種無色無味的透明膠狀物質，由於具有保濕功能，使肌膚得以看起來水潤飽滿。微整醫師嚴嘉容表示：「人體內原本就有大量玻尿酸存在於組織細胞中，玻尿酸擁有非常好的固水力，可以有效鎖住水分，讓肌膚保持濕潤飽滿；此外，由於可從肌膚深層補水、支撐，因此具有形狀維持，凸顯輪廓的視覺效果。」
然而，嚴嘉容醫師也提到：「雖然人體能自然生成天然玻尿酸，但隨著年紀增長身體機能自然衰退，玻尿酸製造的速度趕不上消耗，因此肌膚開始出現皺紋、凹陷與鬆弛等老化現象。」因此，在現今追求極簡卻又想立即見效的保養趨勢下，定期的玻尿酸注射成為醫美保養的熱門選項，藉由玻尿酸注射不僅可立即補充肌膚流失的玻尿酸，若注射於真皮組織中，還能修飾深淺不同的凹陷皺紋，及填充欲豐滿之臉頰、蘋果肌、嘴唇、下巴、淚溝與打造臥蠶等美化五官面容的功能。
玻尿酸分顆粒型、凝膠型 根據需求施打看準玻尿酸的市場潛力，歐美台韓等生技廠商紛紛推出各式專利與功能的醫美玻尿酸。微整醫師古恬音表示：「玻尿酸一般依其交聯組成方式分為「顆粒型」以及「凝膠型」玻尿酸兩種，顆粒型的玻尿酸支撐力效果好、硬度高，可依據不同需求施打於不同深度與部位；而凝膠型玻尿酸的特性則是高平滑、組織結合度高、觸感自然柔順，能產生較自然的塑形效果。」然而，古恬音醫師也提到：「隨著科技進步，近期各大品牌也推出結合顆粒型及凝膠型優勢的玻尿酸，例如採用獨特的交聯技術，大幅提高交聯率、降低化學交聯劑量殘留量，改善玻尿酸密度與彈性，平衡了黏彈性和豐盈持久度，並且透過純化製程去除了殘留的交聯劑，提高了使用的安全性。」
最後，古恬音醫師也提醒，每個人的皮膚組織、膚況與欲改善的部位症狀皆有所不同，在玻尿酸注射前必需與專業合格的微整醫師進行諮詢，選擇合適且通過認證的原廠玻尿酸劑型，並依循正確的術後保養，才能達到期望的效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59450
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