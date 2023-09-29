▲最新調查：家長HPV認知因「兒女」有別　專家破解迷思籲男性也應打疫苗

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HPV認知調查 逾8成家長不認為兒子染HPV是嚴重的台灣癌症基金會透過網路調查了解學童家長HPV認知，有效樣本數共有1千份，針對HPV感染、疾病2部分認知進行調查，結果發現：
- 家長認知－感染相關：
- 兒子、女兒HPV感染風險認知落差近7倍：
- 不認為兒子感染HPV是嚴重的事：
- 家長對HPV感染的擔心程度兒女有別：
- 認為HPV疫苗施打需要程度女孩高於男孩：
- 家長認知－疾病相關：
- 有女兒的家長對於正確資訊「知道」的比例，高於家中僅有兒子的家長。
- 僅4成家長知道HPV疫苗可預防「頭頸癌」、3成5家長知道HPV疫苗可預防「肛門癌」。
- 7成6家長知道HPV疫苗可預防「子宮頸癌」。
- 多數家長對於HPV疫苗僅停留在預防子宮頸癌，對於可預防頭頸癌和肛門癌等HPV相關癌病不知道。
HPV風險不分男女 籲男性應納入HPV疫苗施打政策事實上，男女皆有HPV感染風險，台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎醫師表示，男性一生感染HPV的機率逾9成，高於女性的8成，而且男性感染後產生抗體的比例明顯低於女性，男性其實是「弱勢族群」。
此外，HPV長期感染不只會有子宮頸癌風險，還有可能會有菜花、陰莖癌、肛門癌、頭頸癌等。台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會副祕書長廖立人提到，台灣2023年本土研究發現，健康男女約有1.6－2.1%的比例口咽部感染HPV，而且目前約有3成口咽癌是HPV感染所致的，比例還在持續增加中。
今年8月WHO刊載《Lancet Global Health 刺胳針全球衛生期刊》的一篇文獻也指出，男性頻繁感染與傳染HPV的機率比女性高，預估15歲以上男性，每3名就有1名感染至少一種HPV類型，每5名就有1名感染一種或多種高致癌型別的HPV。
因此，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟呼籲，政府應將15歲以上男性納入HPV全面防治政策中，HPV疫苗應全國同步兩性施打。而台灣癌症基金會執行長賴基銘也提到，許多先進國家也都採取男女施打HPV疫苗策略，兩性接種是國際趨勢，台灣已經落後，男性、女性都應重視HPV預防、接種疫苗。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59451
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