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采鋐微笑中秋送愛心　助台灣尾囝仔補營養

▲采鋐微笑中秋送愛心　助台灣尾囝仔補營養
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健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】「恆基課輔班孩子飲食攝取不足，更常見嚴重營養不足的問題，他們常常覺得能吃飽就好，有時候泡麵加蛋也是一餐，或零食也能夠當作一餐，如果沒有課輔班的存在以及幫助，他們很難飽餐一頓…」

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恆春半島長期面臨偏鄉教育資源不足、家庭功能不健全、品格偏差等學童與青少年問題，現雖已有部分學校開辦夜光天使等課後照顧方案，但因晚間學童照顧或特殊因素等原故，由恆基課輔班做為銜接或彌補無校辦課後照顧之村落學童。然而，除了學業知識、品格教養、自我照顧等教育支持，營養支持亦亟需關注。

采鋐健康整合集團（PatientsForce）已連續五年參與恆春基督教醫院「照顧台灣尾囝仔-偏鄉學童課後輔導專案」，期望幫助資源不足學童，並延伸集團對普惠醫療理念的承諾。

采鋐健康整合集團董事長張向昕表示，采鋐持續致力為提供病人支持的全方位解決方案，在病人順利接受治療，離開醫院返家，到再返醫院復診的病人康復旅程中，提供更適切的關懷照護，讓病人康復得更好，正向提升醫囑性；教育亦是如此，資源不足的學童在接受教育過程中若能獲得支持的力量，未來更有機會回饋社會的善意。

恆春基督教醫院企劃室課輔老師說明，目前課輔班缺乏的物資包括：保久乳、八寶粥、營養品，而生活用品亦亟需：衛生紙、沙拉油、醬油。今年度的營養補充計畫，希望可以讓孩子也得到均衡營養，或都市人難以想像的一碗熱湯。「課輔班的孩子們平常沒有喝過雞湯或是藥膳排骨湯等補品，若一個月能夠讓他們喝一次，相信他們的身體也會更健康。」

恆春基督教醫院院長黃健榮醫師指出，恆基自2005年起，便積極與社區、部落之教會、協會連結，由起初短期的小型陪讀班、擴大組織開辦在地與部落課後輔導班，落實架構恆春半島家庭學童照顧連結網絡。恆基課輔班已深耕17年，承辦19處偏鄉學童課輔班，恆基相信陪伴與積極造就能改變孩子們的命運，讓他們轉而成為強韌有力的生命、幫助更多需要關懷協助的同儕。

采鋐健康整合集團以企業愛心支持幫助孩子再展笑臉所推動的「微笑中秋」專案，已邁入第十二個年頭，今年也在中秋節前夕以即時愛心，希望助台灣尾囝仔補營養。期待透過更多企業及社會大眾的關注，能持續讓台灣尾囝仔獲得安全及穩定的支持。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59453

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