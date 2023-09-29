中秋連假樂園優惠！扮嫦娥、名「月娥」免費玩　發票有8最低299元

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義大遊樂世界推出「姓名優惠」，今（29）日起至10月1日止，只要你的姓名中有「月娥」2字，需同音、同字、順序一致且不得拆分，在活動期間至現場購票出示本人有照之身分證，即可直接免費入園。中秋連假還推「親子套票」，2大1小來玩可享優惠組合價1250元，等於每人只要417元(小孩12歲以下)。
📍遠雄海洋公園
遠雄海洋公園推出「變裝優惠」，今（29）日起至10月1日止，不限男、女裝扮成嫦娥，並在海洋公園入口處打卡上傳臉書或IG，本人即可免費入園；或是身上衣著、裝扮有兔子的元素，包含衣服圖案、髮飾、包包、妝容等，可享優惠票價699元。
📍六福村
六福村推出「變裝優惠」，即日起至10月1日止，活動期間裝扮中秋節主題角色，裝扮中秋節主題角色嫦娥、后羿、玉兔與狼人，嫦娥需包含古裝造型長袖服裝、髮髻造型；后羿需包含古裝造型衣服、弓箭一組；玉兔需包含全身性兔子造型服；狼人需包含狼人造型面具、狼爪手套、全身服裝，就享優惠價499元入園。
另外，即日起至11月19日還有假日星光票499元，需在下午4點後入園；至9月30日前還有鄉親優惠，戶籍地為桃園、新竹、苗栗地區鄉親，現場購票出示身分證或戶口名簿，門票只要499元，鄉親加碼4人同行1人免費。
另外，六福村現在正舉辦近年具人氣的活動，即萬聖節「墓碑鎮」，到了晚上滿街的殭屍亂竄，配上逼真的場景，氣氛詭譎獨特。
📍劍湖山世界
劍湖山世界推出尋找發票丑「8」怪活動，今（29）日起至10月10日止，憑112年9-10月紙本統一發票，號碼對中1個8享499元、2個8享399元、3個8享299元；提醒1張符合資格之統一發票限購1張優惠門票。園區更在即日起~10月3日、10月5日~10月10日將有高空煙火秀。並公告園區2023年水上設施最後開放日期：9月29日~10月1日、10月7日~10月10日。
📍麗寶樂園渡假區
麗寶樂園渡假區推出「孩童優惠」，今（29）日起至10月1日止，12歲以下孩童（限民國99年10月11日之後出生）玩馬拉灣或探索世界只要99元（現二擇一），需出示健保卡。