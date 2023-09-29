▲公費流感疫苗10／2開打誰能接種？　疫苗種類、廠牌、接種對象一次看！

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公費疫苗分2階段開打 未滿9歲初接種需打2劑公費流感疫苗將於10月2日起分2階段開打，需具有中華民國國民身分才可接種公費流感疫苗，若為外籍人士則需持有居留證（包含外交官員證、國際機構官員證及外國機構官員證）。
第一階段（10月2日起）開打對象包含：
- 醫事及衛生防疫相關人員
- 65歲以上長者
- 安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員
- 滿6個月以上至國小入學前幼兒
- 孕婦
- 具有潛在疾病者，包括（19-64歲）高風險慢性病人、BMI≧30 者、罕見疾病患者及重大傷病患者
- 6個月內嬰兒之父母
- 幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）
- 國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生
- 禽畜相關及動物防疫相關人員
由於每年流感疫苗株成分均有可能改變及接種後免疫力一般持續不超過1年，因此疾管署建議，每年均須接種1劑流感疫苗，不過未滿9歲兒童，若是初次接種則應接種2劑，2劑間需隔4週以上。
另外，根據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組決議，國小學生將於學校集中接種流感疫苗。至於其他民眾若符合公費流感疫苗接種對象，可依上述時程攜帶健保卡及相關證明資料前往醫療院所接種疫苗。
公費疫苗為4價含2A、2B 疫苗4廠牌供應不同對象今年公費流感疫苗皆為4價疫苗，包含4種不活化病毒株，即2種A型 （H1N1、H3N2）及2種B型（Victoria、Yamagata）流感病毒株。每劑疫苗包含下列抗原成分：
- 雞胚胎蛋培養疫苗：
- A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus
- A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus
- B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus
- B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus
- 細胞培養疫苗：
- A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09-like virus
- A/Darwin/6/2021 (H3N2)-like virus
- B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus
- B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus
- 細胞疫苗：
- 輔流威適流感疫苗（東洋／德國）：提供6個月以上使用
- 雞蛋疫苗：
- 菲流達四價流感疫苗（賽諾菲巴斯德／法國）：提供6個月以上使用
- 安定伏裂解型四價流感疫苗（國光／台灣）：提供3歲以上使用
- 高端四價流感疫苗（高端／台灣）：提供3歲以上使用
接種後觀察是防嚴重過敏 雞蛋過敏注意事項已移除公費流感疫苗接種廠牌已供應情況為主，接種時不可指定廠牌。疾管署於今年流感疫苗接種計畫中提到，雞蛋過敏者接種雞胚胎製程之流感疫苗並不會影響過敏反應發生率，國際上皆建議雞蛋過敏者可安心接種。
因此，接種計劃書中的注意事項中已未提及雞蛋過敏者的相關注意事項，不過疾管署於計畫中仍提醒，為即時處理接種後發生率極低的立即型嚴重過敏反應，所有民眾在接種後應於接種單位或附近稍做休息，並觀察30分鐘，無恙後再離開。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59247
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