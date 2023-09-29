▲被長輩性騷擾怎麼辦？　專家傳授4招化解尷尬

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蒙宛筠分享，很多照顧者或是服務長輩的人都曾遇過這種事情，有人選擇隱忍、有人選擇乾脆放棄服務、有人選擇破口大罵。這些都是正常的反應，無須責怪自己做得不夠好、不夠理性。
傳統文化對於性方面的需求總是很隱諱談論，甚至是避而不談，認為這是很羞恥的事情。當有人遇到性騷擾或性方面的問題時，常聽到的回應是：「他就生病了，不要理他就好。」、「你跟一個病人計較什麼？」、「你太敏感吧？」，實際上，性是一種心理狀態，即使年紀大或已過更年期，無論男性還是女性，仍然會有性方面的需求。
為什麼失智症長輩特別容易性騷擾？蒙宛筠表示，失智症長輩因為大腦退化，會使人無法抑制自己的行為，表達能力、判斷能力、性功能都會變差，另外也可能受到視力、聽力變得不好的關係，導致長輩必須用觸碰他人身體的方式才能獲得安全感或是被關愛的感受。
遇到性騷擾別慌 可依4種方式處理1. 先安撫自己、再詢問長輩：
先安撫好自己的心情，確認長輩能聽得到你說話後，冷靜、緩慢、清楚地詢問長輩：「爺爺／奶奶，請問你知道我是誰？你知道你在做什麼嗎？」。
2. 若長輩的意識清楚：
倘若長輩回答「知道」，則是清楚回應：「爺爺／奶奶，你為什麼要這樣做呢？」，了解長輩觸摸身體的動機，若是想被關心或是單純太無聊，則清楚告知你的感受，以及他可以怎麼做（是你也可以接受的方式，例如握手）。
3.若 長輩有性需求：
若長輩清楚表達有性方面的需求，則是清楚回應：「爺爺／奶奶，請問我可以如何幫你呢？像是我可以帶你到比較隱密的地方，你自己來，好了之後你再叫我，我在外面等候。」
4. 若長輩認知能力有些狀況：
倘若長輩回答「不知道／回答錯誤」，則是清楚且溫和提醒他：「爺爺／奶奶，我是照顧你的某某某，你剛剛摸到我的屁股／胸部，下次不行喔～」，同時記錄長輩誤以為你是誰？發生頻率次數，例如把你錯認成他的配偶、視力模糊不清導致把屁股看成其他部位、每天／週／月發生幾次。方便下次照顧者回診時提供給醫生了解，因為這樣的問題行為可以透過醫師做進一步的診察，使用藥物治療就可獲得改善。同時也要提醒這位長輩的其他照顧者，讓彼此有共識並採一致的應對方式。
蒙宛筠提醒，倘若透過上述方式處理仍然無法時，建議照顧者或家人先安撫心情及自我保護後，務必尋求專業人員的協助。
原文出處：原來長輩也有性需求
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59304
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