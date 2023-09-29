4總統參選人同框引關注！賴清德祈求台灣風調雨順、國泰民安
苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮今（29）日舉行建廟160周年「慈暉映沙墩」慶典，民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲及擬總統參選人郭台銘4人同台，引發外界關注。賴清德在致詞時表示，感謝媽祖庇佑台灣，每年的白沙屯進香活動也準備得相當周延，已成為國家無形文化資產；他除恭祝活動成功，並祈求神明保佑台灣國泰民安。
記者陳佩君／台北報導
賴清德致詞時表示，他非常榮幸受邀出席「拱天宮建廟160周年」活動，首先代表總統蔡英文恭祝白沙屯拱天宮及北港朝天宮天上聖母神威顯赫、香火鼎盛，160周年慶祝活動圓滿成功，並祈求神明保佑台灣國泰民安、風調雨順，苗栗通霄鎮四時無災、八節有慶。
賴清德指出，160年來，白沙屯拱天宮在歷屆主任委員及民眾的共同努力下，已成為一座巍峨的大廟，白沙屯天上聖母平時安座於拱天宮神龕內，傾聽信徒心聲，展現聞聲救苦的慈悲精神，讓信眾都能感受到媽祖的庇佑。
賴清德提到，近幾年來，一年一度白沙屯媽祖進香活動準備得非常周延，不僅秉持白沙屯媽祖的精神，所有周邊工作也都做得盡善盡美，因此現在，白沙屯進香活動已成為國家無形文化資產。
賴清德說，今天拱天宮建廟160周年的慶祝活動，也有上千座來自各地的媽祖與分靈媽祖聚集於此共襄盛舉，更邀請到北港朝天宮的天上聖母蒞臨白沙屯，賜福台灣，「祝福活動圓滿順利，所有鄉親家庭美滿幸福」。