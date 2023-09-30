經濟部組赴美攬才團！23家企業參與需求逾350人

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經濟部指出，活動現場吸引具工程及商業等背景人才逾400人出席，企業與人才洽談逾1000場次，預估可促成約190件媒合案件，會場互動熱絡。
為協助台灣企業跟當地學校建立制度化攬才機制，訪團期間特別安排拜會QS全球排名前30的加州大學洛杉磯分校（UCLA）、史丹佛大學（Stanford University）及加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）等校職涯中心，也簡介經濟部的Contact TAIWAN平台，請學校協助向學生推廣，雙方會中也討論未來合作辦理校園徵才的可行性。
此外，駐舊金山經濟組特別邀請駐地科技社團、台商會及台灣學生會等舉辦企業分享會，提供企業分享經營願景及建立品牌形象的機會，出席人數逾70人，現場交流熱絡。
經濟部表示，這次攬才團邀23家廠商參與，提供174筆職缺，需求人數逾350人，參與業者包含台達電、友達、鴻海、英業達、緯創軟體、華碩、宏碁、聯電、美光等，職缺類別多元，包含軟硬體工程師、金融儲備幹部、財務分析人才、國外業務代表、專案經理與行銷人員等。
美國是科技人才培育重鎮，也是台灣廠商對外重要布局地點。業者表示，藉由參與攬才團，可當面直接跟美國優秀人才溝通。（編輯：張均懋）1120929