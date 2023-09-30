國巨陳泰銘拍賣2.5萬瓶葡萄酒！最貴1瓶610萬、總價估逾16億

經濟部組赴美攬才團！23家企業參與需求逾350人

▲經濟部與外貿協會籌組「2023台灣赴美攬才團」，9月25日到28日到美國洛杉磯與舊金山辦理校園徵才。（示意圖／翻攝自Pexels）
▲經濟部與外貿協會籌組「2023台灣赴美攬才團」，9月25日到28日到美國洛杉磯與舊金山辦理校園徵才。（示意圖／翻攝自Pexels）

中央社

（中央社記者蘇思云台北29日電）經濟部與外貿協會籌組「2023台灣赴美攬才團」，9月25日到28日到美國洛杉磯與舊金山辦理校園徵才，邀台達電、友達、鴻海等23家企業參與，需求逾350人，盼深化台美連結，跟當地學校建立制度化攬才機制。

我是廣告 請繼續往下閱讀
如何延攬世界各國人才成為當前重要課題，經濟部今天發布新聞稿，為協助企業延攬外國專業人才，經濟部盤點國內企業需求，海外攬才活動選定洛杉磯南加州大學（USC）及聖荷西州立大學（SJSU）辦理校園徵才，同時結合駐洛杉磯、舊金山兩地駐外單位，廣邀週邊學校、科技社團與同學會共同參與。

經濟部指出，活動現場吸引具工程及商業等背景人才逾400人出席，企業與人才洽談逾1000場次，預估可促成約190件媒合案件，會場互動熱絡。

為協助台灣企業跟當地學校建立制度化攬才機制，訪團期間特別安排拜會QS全球排名前30的加州大學洛杉磯分校（UCLA）、史丹佛大學（Stanford University）及加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）等校職涯中心，也簡介經濟部的Contact TAIWAN平台，請學校協助向學生推廣，雙方會中也討論未來合作辦理校園徵才的可行性。

此外，駐舊金山經濟組特別邀請駐地科技社團、台商會及台灣學生會等舉辦企業分享會，提供企業分享經營願景及建立品牌形象的機會，出席人數逾70人，現場交流熱絡。

經濟部表示，這次攬才團邀23家廠商參與，提供174筆職缺，需求人數逾350人，參與業者包含台達電、友達、鴻海、英業達、緯創軟體、華碩、宏碁、聯電、美光等，職缺類別多元，包含軟硬體工程師、金融儲備幹部、財務分析人才、國外業務代表、專案經理與行銷人員等。

美國是科技人才培育重鎮，也是台灣廠商對外重要布局地點。業者表示，藉由參與攬才團，可當面直接跟美國優秀人才溝通。（編輯：張均懋）1120929

王世堅中秋圖卡超狂！4句話「有藏頭詩」網笑翻：唯一值得收藏

小犬颱風今生成！「各國路徑」一次看　台灣下週二有機會發海警

中秋連假第2天！國道18路段車多易塞　國5車潮恐至深夜

學生跳陣頭她「瞪過去秒變乖」！最美班導IG神到了　鄉民讚爆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞