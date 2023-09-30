柯規高不隨！ 竹市重陽敬老禮金10/1起發放　逾6萬8千名長者受惠

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高虹安表示，市府團隊今年齊心努力，逐步落實「老幼共好、幸福友善、健康安心」施政藍圖，更獲得廣大市民朋友的認同與支持，包含持續發放安老津貼、放寬全口活動假牙補助條件，並升級擴大敬老愛心卡的服務，除了既有福利外，今年7月起新增租借國民運動中心場地服務、8月更擴大開放搭乘台鐵、9月開放農會擴大使用，一系列的政策推動皆是希望長者們能「樂活新竹市、幸福呷百二」。
社會處長黃佳婷表示，今年重陽節是10月23日，重陽敬老禮金從10月1日起開始發放，發放對象包含民國47年12月31日（原住民57年12月31日）前出生，且於112年10月1日前（含當日）設籍竹市，年滿65歲（原住民55歲）以上之長輩，每位長輩可獲贈2,000元，年滿百歲者可加贈6,000元百歲禮金，禮金將在當天匯入長輩指定帳戶，未提供轉帳帳戶者則由里幹事親自送達。
社會處說明，重陽敬老禮金發放方式有以下三種：（一）郵局入帳：本市安老津貼請領者或已提供郵局帳號者，於10月1日撥入。（二）農會入帳：領有中央老農福利津貼者或已提供新竹市農會帳號者，於10月1日撥入。（三）未提供轉帳帳戶者由里幹事親自送達。如對重陽禮金領取有任何問題，請洽竹市府社會處社會救助與老人福利科03-5350657。