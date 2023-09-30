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柯規高不隨！ 竹市重陽敬老禮金10/1起發放　逾6萬8千名長者受惠

▲新竹市長高虹安宣布發放重陽敬老禮金。（圖／記者呂炯昌攝）
▲新竹市長高虹安宣布發放重陽敬老禮金。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

台北市政府在柯文哲執政期間，市府取消每年重陽節給65歲以上長者每人1,500元的敬老金，直到蔣萬安上任市長後才遵循議會決議重新發放。民眾黨籍新竹市長高虹安也不跟隨柯文哲政策，今（30）日宣布10月1日起發放竹市重陽敬老禮金，將有約6萬8000名長者受惠。

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新竹市政府表示，重陽節即將到來，為表達對長輩崇高敬老愛老心意，新竹市政府10月1日起發放重陽敬老禮金，年滿65歲以上且在今年10月1日以前設籍竹市，即可領取每人2,000元，年滿百歲者再加贈6,000元。高虹安表示，今年市府也擴大原住民朋友福利，下修請領年齡，55歲至64歲的原住民市民也可領到2,000元重陽敬老禮金，共計有超過6萬8千名長者受惠。

高虹安表示，市府團隊今年齊心努力，逐步落實「老幼共好、幸福友善、健康安心」施政藍圖，更獲得廣大市民朋友的認同與支持，包含持續發放安老津貼、放寬全口活動假牙補助條件，並升級擴大敬老愛心卡的服務，除了既有福利外，今年7月起新增租借國民運動中心場地服務、8月更擴大開放搭乘台鐵、9月開放農會擴大使用，一系列的政策推動皆是希望長者們能「樂活新竹市、幸福呷百二」。

社會處長黃佳婷表示，今年重陽節是10月23日，重陽敬老禮金從10月1日起開始發放，發放對象包含民國47年12月31日（原住民57年12月31日）前出生，且於112年10月1日前（含當日）設籍竹市，年滿65歲（原住民55歲）以上之長輩，每位長輩可獲贈2,000元，年滿百歲者可加贈6,000元百歲禮金，禮金將在當天匯入長輩指定帳戶，未提供轉帳帳戶者則由里幹事親自送達。

社會處說明，重陽敬老禮金發放方式有以下三種：（一）郵局入帳：本市安老津貼請領者或已提供郵局帳號者，於10月1日撥入。（二）農會入帳：領有中央老農福利津貼者或已提供新竹市農會帳號者，於10月1日撥入。（三）未提供轉帳帳戶者由里幹事親自送達。如對重陽禮金領取有任何問題，請洽竹市府社會處社會救助與老人福利科03-5350657。

▲ 竹市重陽敬老禮金10/1起發放，逾6萬8千名長者受惠。（圖／新竹市政府提供）
▲ 竹市重陽敬老禮金10/1起發放，逾6萬8千名長者受惠。（圖／新竹市政府提供）

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