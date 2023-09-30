2023年白晝之夜10/7展開！3場館跨夜12小時　限定場次需此處報名

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另外還加上松山文創園區「原創基地節」、「松市」、國家鐵道博物館籌備處、國立故宮博物院、國家電影及視聽文化中心共同響應，台北101塔尖及塔樓四個角點也特別以特殊色點燈，以及ATT 4 FUN、CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青等信義區商場店家，特別配合調整營業時間，結合企業、周邊商圈、賣場、酒吧、書店、餐廳等單位共同響應，民眾可於10月7日夜晚來到信義區，18:00開始，將連續12小時在信義區跨夜舉辦。
本屆白晝之夜最受矚目的作品之一，就是近年享譽國際的法國街頭影像藝術家JR發起的全球藝術計畫《Inside Out Project》，邀請民眾上車拍照，一起為臺灣的自由民主發聲，目前已在臺巡迴展出。
另外，還將以藝術行動進駐臺北市政府最神祕的市長室！由日本羊毛氈復刻創作者佐藤法雪，以人身比例放大創作擬真貓頭並空運來臺，透過卡米地喜劇俱樂部規劃創作的行為藝術演出，搭配趨勢科技提供的實境直播技術，讓民眾得以線上參與貓市長就任現場，以及由僻室House Peace劇團演出與市民近距離互動，讓白晝之夜的市長辦公室成為一處充滿狂想與趣味的魔幻空間。
今年的白晝之夜與以往最大的不同，就是作品展現強大的議題能量，讓民眾可以參與、互動與對話。如國父紀念館區域將由巴西研究學者Néle Azevedo帶來的Minimum Monument 最小的紀念碑＿小冰人藝術行動，邀請民眾一同擺放三千個小冰人，在有限的時間內展示藝術行動，同時也關注全球暖化的環境議題。國父紀念館將由朋丁Pon Ding團隊策劃「買不到藝術公園—遊湖計畫」，邀請13組藝術家在國父紀念館的翠湖周邊進行創作。
由僻室 Houce Peace 及星合有限公司策劃的演出，有展現身體多樣性的KiKi Ball舞會、在臺北市議會議事廳演繹莎士比亞的經典名劇、在市民廣場上以雙層巴士為舞臺的跨界演出；以民主的肥皂箱作為初衷，由卡米地俱樂部策劃的星空市政廳，邀請超過30位喜劇演員一起聊聊自由的臺北；由Legacy知名音樂策展人阿舌策劃的臺北大歌廳，邀請七零年代到現代的著名DJ，一起來回味經典的城市熱門音樂；由策展人張鐦方策劃的自由・力量＿24小時Live Painting，邀集四位享譽國際的街頭藝術家，一起在市府松智路側18公尺高的牆上盡情塗鴉。
還有策展人吳凡以青春叛逆與學運為題，與國家電影及視聽文化中心共同合作，策劃一夜影展；加上致力翻轉一次性塑膠的全球環境組織綠色和平Greenpeace與有趣團隊合作的餐飲市集，在現場直接和觀眾推廣使用循環杯，台灣猛禽研究會與信義區周邊BAR PUN、Ron Xinyi、Bar Digout、無向、CÉ LA VI Taipei、Sidebar、Bodega、Draft Land共8間酒吧合作的猛禽酒吧，家樂福推動的經濟動物福利，烏克蘭藝術家Tania Yakunova設計的起義頭帶、北一女中儀隊校友隊等等，都讓這次的白晝之夜充滿了「起義吧！」的公民精神。
其中有幾個人數限定的活動，包含「一夜影展」、「貓市長佔領中」、「INSIDE OUT PROJECT TAIWAN｜BORN FREE生而自由｜白晝之夜特別場」，明日10月1日的19:15將於「2023臺北白晝之夜 Nuit Blanche Taipei 起義吧！」開放報名。
2023年臺北白晝之夜之後，若還想要享受露天電影院的獨特感受，Skyline Film 屋頂電影院也公布了10月台北屋頂放映日期為10月13日~10月15日，6部電影中包含《歡迎光臨布達佩斯大飯店》、《飛越杜鵑窩》、《美麗人生》等，地點於信義誠品屋頂(7樓)，每張票價450元。