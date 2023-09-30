製造業PMI回溫！國泰、富邦估中國經濟成長優於去年

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富邦金首席經濟學家羅瑋接受中央社採訪指出，中國官方公布的非製造業商務活動指數中，建築業有好轉，應是先前中國政府應對爛尾樓風波的「保交樓」宣示，地方政府與銀行全力配合支援所致。
今年中國大型房地產開發商碧桂園因流動性壓力陷入債務違約風險，恆大集團則資不抵債，房市動盪不安，為挽救低迷房市，中國先前宣布推出「認房不認貸」政策，鬆綁一二線城市房貸限制。
「經濟發展的火車頭，一項是房地產業、一項是汽車產業」，羅瑋提到，為刺激房屋買賣，在中國一宣布推出「認房不認貸」政策後，一二線城市包括上海及深圳等地當週末房市成交量均呈現明顯彈升。
羅瑋說，因中國「認房不認貸」政策刺激到的是一二線城市二手屋交易，而非三四線城市新成屋買賣，對中國房地產開發商而言，苦日子還沒結束，但政策確實對整體房市帶來活絡效果。
羅瑋說，當房市恢復熱絡，房仲、裝潢等相關產業均會被帶動，對提振經濟有助益，預期中國今年經濟成長率有望接近5%、落在4.7%，今年將優於2022年僅3%的經濟成長率，不過，他對明年中國經濟成長率看法則稍微保守，預期將低於今年表現。
國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強在國泰金第3季台灣經濟氣候暨金融情勢展望發表會上同樣提到，團隊預估今年中國經濟成長率將優於2022年、有望達到5%水準，但明年中國經濟成長率將比今年來得差。
徐之強觀察，受美中競爭及地緣政治風險等因素影響，中國應不易達成先前中共20大訂定的經濟成長目標，但中國畢竟是全球第2大經濟體、容不得忽略，若中國經濟不樂觀，對全球經濟可能造成較負面影響；羅瑋也直言，明年中國經濟好壞，將成為影響全球的最大變數。（編輯：郭無患）1120930