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製造業PMI回溫！國泰、富邦估中國經濟成長優於去年

▲9月中國製造業PMI重回擴張區間，終結先前連5個月落入收縮區間紀錄。（示意圖／取自Pixabay）
▲9月中國製造業PMI重回擴張區間，終結先前連5個月落入收縮區間紀錄。（示意圖／取自Pixabay）

中央社

（中央社記者謝方娪台北30日電）9月中國製造業PMI重回擴張區間，終結先前連5個月落入收縮區間紀錄。國泰台大產學合作團隊及富邦金分別預估今年中國經濟成長率有望達5%及4.7%，優於2022年僅3%的經濟成長率。

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中國國家統計局今天發布最新數據，9月中國製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業商務活動指數同步回溫，經濟出現好轉跡象。中國官方公布的PMI調查樣本以中大型企業為主。

富邦金首席經濟學家羅瑋接受中央社採訪指出，中國官方公布的非製造業商務活動指數中，建築業有好轉，應是先前中國政府應對爛尾樓風波的「保交樓」宣示，地方政府與銀行全力配合支援所致。

今年中國大型房地產開發商碧桂園因流動性壓力陷入債務違約風險，恆大集團則資不抵債，房市動盪不安，為挽救低迷房市，中國先前宣布推出「認房不認貸」政策，鬆綁一二線城市房貸限制。

「經濟發展的火車頭，一項是房地產業、一項是汽車產業」，羅瑋提到，為刺激房屋買賣，在中國一宣布推出「認房不認貸」政策後，一二線城市包括上海及深圳等地當週末房市成交量均呈現明顯彈升。

羅瑋說，因中國「認房不認貸」政策刺激到的是一二線城市二手屋交易，而非三四線城市新成屋買賣，對中國房地產開發商而言，苦日子還沒結束，但政策確實對整體房市帶來活絡效果。

羅瑋說，當房市恢復熱絡，房仲、裝潢等相關產業均會被帶動，對提振經濟有助益，預期中國今年經濟成長率有望接近5%、落在4.7%，今年將優於2022年僅3%的經濟成長率，不過，他對明年中國經濟成長率看法則稍微保守，預期將低於今年表現。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強在國泰金第3季台灣經濟氣候暨金融情勢展望發表會上同樣提到，團隊預估今年中國經濟成長率將優於2022年、有望達到5%水準，但明年中國經濟成長率將比今年來得差。

徐之強觀察，受美中競爭及地緣政治風險等因素影響，中國應不易達成先前中共20大訂定的經濟成長目標，但中國畢竟是全球第2大經濟體、容不得忽略，若中國經濟不樂觀，對全球經濟可能造成較負面影響；羅瑋也直言，明年中國經濟好壞，將成為影響全球的最大變數。（編輯：郭無患）1120930

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