酸醫護政見不切實際！蔡壁如嗆賴清德：造成日夜班護理人員的對立

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蔡壁如也提到，若依目前台大醫院現行的小夜班是500元、大夜是700元，不是薪資的一部份而是夜點費，「請問行政院今天做這樣的補貼是在原本的500元和700元再堆疊上去嗎？如果不是，那這個政策，是來騙票的嗎？」，蔡壁如也問「發放的津貼如果又是透過醫院最後才發給護理師，會不會像防疫津貼一樣，護理人員不是只拿到少許獎金，就一毛錢都領不到呢？」
蔡壁如直言「民進黨總統參選人賴清德最近是不是被巴西進口的臭蛋薰昏了頭？」，酸他先是提出不切實際的增加護理系所招生名額政見，接下來又要由行政院開支票幫夜班護理師加薪，但要調整護理師薪資待遇，不是只有小夜和大夜的護理師要加薪，白班的護理人員也應一視同仁，行政院的作法不是在解決問題，而是在製造護理人員的對立。
蔡壁如稱照行政院目前的說法，夜班人員的津貼來自健保總額，所以經費都是統一撥補到醫院後再匯到醫護人員的戶頭，如此一來，會不會像防疫津貼一樣，最後護理人員不是只領到少數的津貼，要不然就是一毛錢都領不到。「少領或領不到津貼的護理人員最後是找賴清德要嗎？還是賴清德又要護理師做功德？」
蔡壁如奉勸民進黨不要一到選舉，就亂開支票大撒幣，真想要解決護理人員的人力不足和薪資偏低問題，就要想好配套從根本解決，不是只想討好一方，卻製造其他人的不滿與對立。「台灣不缺護理師，缺的是待遇好的職場和臨床環境！」，民進黨都執政7年多了，不要再想用話術來欺騙護理人員，護理人員不信賴，只相信有能力解決問題的人。