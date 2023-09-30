趙詠華缺席了！林俊逸激動爆粗口 「880萬珠寶」戴上身壓力大
睽違9年再度舉辦個人演唱會的林俊逸，首場演出「上好的一年」於今（30）日晚在ZEPP NEW TAIPEI新莊宏匯廣場隆重登場，演唱會是他演唱及創作能量的集大成。許久未開唱的林俊逸，心情超激動，竟然當場爆粗口，他分享今天開唱壓力不是唱歌，而是他今天配戴的880萬項鍊，有如把一台保時捷穿在身上。此外，「緋聞女友」趙詠華則是因為人恰好在國外，所以沒有到場。
記者吳雨婕／綜合報導
林俊逸演唱完三首歌曲之後，立刻開心到爆粗口用台語大叫：「真爽啦！」還問現場觀眾今天穿得好不好看，他認為今天壓力最大的不是唱歌，而是今天穿戴的項鍊價值880萬，宛如一台保時捷在身上，現場粉絲台下瘋喊：「你值得！」
林俊逸先前曾和趙詠華計畫要一起開演唱會，過去曾在記者會上幫趙詠華套上「鑽戒」，趙詠華則讓林俊逸披上頭紗，兩人還一起在結婚聘書上簽名，搞笑訂終身，不過今晚趙詠華因為人在國外，所以沒有到場支持，此外，林俊逸藝人好友郎祖筠，楊子儀，李易，賴銘偉，餅乾，羽球國手小小白（白馭珀）、楊昇達，若綺也都現身在這場演唱會。
今晚分別邀請到好友Matzka與羅美玲擔任特別嘉賓，Matzka這次終於跟林俊逸合體演唱〈啉啦啉啦〉，這次演唱會的LIVE版，樂手老師改編得很輕鬆，很chill，林俊逸笑說：「之前公開演出的時候都少一咖，只能一人分飾兩角，唱得有夠忙！」林俊逸則是與羅美玲合唱〈傻瓜與野丫頭〉。