徐新洋300萬世紀婚禮公開！徐乃麟爆哭吐最大心願：大家要常相聚
藝人徐乃麟的兒子徐新洋，23日在台北美福飯店舉辦價值300萬的世紀婚禮，風光娶走交往7年多的俄羅斯女友Soa（宋蕊安），負責整場婚禮的拍攝團隊，也在YouTube頻道上釋出長達8分鐘的紀錄影片，其中，徐乃麟在奉茶儀式中一度爆哭，對著新人們喊話，「希望大家能夠常常相聚！」也是他心中最大的願望。
記者詹鎰睿／綜合報導
對徐新洋疼愛有加的徐乃麟，不僅砸出300萬元替兒子舉辦世紀婚禮，還請來專業的攝影團隊「YES先生」紀錄整個迎娶過程，包含俄羅斯儀式、台灣奉茶儀式，還有伴娘團設計的迎娶遊戲等等，整個過程熱鬧又溫馨。
在奉茶時，徐乃麟就感性地說，「我常講人生是緣分，但是婚姻是長長久久，經營不一樣。」希望兒子徐新洋、Soa能夠以他們為榜樣，好好經營婚姻。此外，徐乃麟特別向Soa喊話，「妳遠從俄羅斯來到台灣，妳放心，爸爸媽媽一定會好好照顧妳，希望來到我們徐家，能夠更開心、快樂、平安健康。」
Soa也感謝未來的爸爸媽媽，「養了這麼棒的兒子，很孝順！」不料，當場被徐乃麟幽默吐槽，「還好啦！」接著徐乃麟語帶哽咽的說，「希望大家能夠常常相聚，這是我最大的願望！」搭配影片音樂的節奏，令畫面十分感動。