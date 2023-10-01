議員爆北市府Ｕ幣政策上路首日就出狀況　北市：現場已解決

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林延鳳指出，有民眾30日早上和她反應，稱拿著領到1500Ｕ幣的「台北通」APP前往士林運動中心，卻被告知無法使用，但「U-Sport」活動官網與該中心官網都無相關訊息；團隊立即前往詢問卻得到該中心人員竟稱是因「系統設置問題」，1500Ｕ幣只能待10月2日才可使用，惟「累積Ｕ幣」功能則正常，還稱「每個場館狀況都不一樣」、各館上線日期「有10月1日，有2日，也有4日的」令人非常訝異，但經團隊實測去到「北投運動中心」，則能透過「台北通」掃QRcode順利抵用U幣入館，和士林的情況完全不同。
林延鳳抨擊，體育局將「U-Sport」趕鴨子上架，卻未能確保各場館系統介接順暢，更未善盡告知義務，若相關人員說法屬實，恐怕還有更多場館出現非預期狀況，令參與該活動之市民權益受損。
林延鳳認為，鼓勵運動的本意雖良善，但體育局在上會期說明政策便不清不楚，到現在終出包；而該局若連3521萬預算的試辦計畫都能搞得七零八落，明年誰敢讓其擴大執行較今年約3.57倍的1億2555.7萬「U-Sport」年度預算？也讓外界擔憂成效。
對此，體育局表示，9月30日北市運動中心開放民眾使用U-Sport折抵運動消費，體育局、資訊局與運動中心事前完成U-Sport系統測試與演練。林延鳳指稱士林運動中心無法使用，經體育局當天現場查證，計有2位民眾因設定問題，個案由現場工作人員協助，順利使用U幣入場。
體育局說，林延鳳指1500 U幣10月2日始可使用，是民眾購買該中心10月2日套裝體驗課程，各中心體驗課程資訊均有公告於U-Sport及各中心官網。其他單次性入場折抵消費，如泳池、健身房，9月30開放當天均正常使用。各中心也將加強櫃臺人員教育訓練及課程說明。