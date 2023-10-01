賴清德愛犬動畫再推續集　分享深夜食堂溫馨小故事

適逢國際黑狗日，民進黨主席暨總統參選人賴清德的「賴桑與我」系列動畫，今（1）日上架第8集「賣虱目魚的老闆」，邀請圖文插畫家「Paparaya」合作。Paparaya擅長將古典元素結合現代風格呈現出新的詮釋，且透過兼具水墨、厚塗與可愛風格的畫風，描繪出賴清德與熱情支持者的溫馨互動，同時也透露賴清德已逝愛狗Luke的貪吃模樣。
記者陳威叡／台北報導
賴清德曾在台南服務多年，他於影片中回憶，曾有一位支持者是賣虱目魚粥的老闆，因店面營業至深夜，他在參選立委時常去光顧，因而與老闆結緣，成為經常造訪的「深夜食堂」。然而這位老闆幾年前過世了，賴清德表示，雖然感傷但也會把握時間，盡全力把事做好，絕不辜負支持他的鄉親。
賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，賴清德從政多年、認真服務，與許多支持者、在地民眾都是好朋友。隨著年紀增長，有些支持者與並肩奮鬥的戰友離世，賴清德都放在心上，也難免感傷惋惜，但始終沒有忘記每一位支持者的託付，無論是現在或未來，都會懷著感恩的心與使命，繼續為這片土地努力打拚。
郭雅慧補充，賴清德相當重視文化創意產業發展，日前也親自到「2023台灣文博會」參訪，多位參與「賴桑與我」的繪師如Kurt Wu、元綺、諾米、Paparaya 等人皆有出席設攤，也與「賴桑」本人相見歡，而今日就是文博會最後一天，歡迎大家前往支持。