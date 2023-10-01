網友路上撞見「高嘉瑜枕頭」！發黃紋路相同傻眼 釣出本人神回
還記得高嘉瑜的那顆「發黃的枕頭嗎」？近日有網友在路上撞見一顆「泛黃的枕頭」掛在一台貨車上面，讓他看了之後覺得非常相似「高嘉瑜的枕頭」，貼文引起熱烈討論，沒想到還釣出高嘉瑜本人神回應，表示「真的很像欸！可見枕頭用久了就會變那樣！」笑翻許多人。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片表示「發現高嘉瑜的枕頭.......」只見貼出的照片，一輛貨車後方掛滿許多物品，而一顆泛黃的枕頭就掛在副駕駛的後方，其發黃的紋路也是有局部圓圈、大面積黃漬，跟港湖女神高嘉瑜的那顆枕頭還真的非常像。
貼文曝光後，不少網友被照片嚇到「會不會真的是高嘉瑜的枕頭啦！」、「高嘉瑜是不是把枕頭給丟了？」、「這根本就是高嘉瑜的枕頭好嗎，超級像」、「還原度會不會太高啊？根本是同一顆」、「不能說是很像，簡直一模一樣」、「太扯....真的有夠像，這顆是高嘉瑜的吧」。
而也有網友意外發現「高嘉瑜」也在社團內，立刻標記她出來確認，沒想到高嘉瑜真的現身回應「真的很像欸！可見枕頭用久了就會變那樣！」還有網友追問「妳的枕頭是有沒有丟掉啦！」高嘉瑜再度回應「還在我家啊！」讓不少人笑翻表示「看來枕頭用久了是真的會變那樣，但重點應該是委員妳趕快換枕頭吧哈哈哈」。