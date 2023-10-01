民眾赴兒童新樂園竟拿到簡體字贈品 市議員要蔣萬安出面解釋
蔣渭水的後代鍾法藍於臉書透露，她帶著小孩去兒童新樂園玩了一整天，也玩了現場的手作活動，結果拿個一個獎品居然是充滿簡體字的小小兵樣式的尺。而台北市議員顏若芳也批評，台北市立兒童新樂園是直屬中國管理的嗎？請蔣萬安不要忙著跟侯友宜密會而已，好好出來講一下怎麼會有這種狀況？
記者邱新博／台北報導
鍾法藍表示，她帶小孩去兒童新樂園玩一整天，也玩了現場的手作活動，結果拿到一個瞠目結舌的贈品，「這是在跟我推薦中華人民共和國的教育網站？現在很多低價的玩具教具都淘寶貨，但也不是直接送淘寶附的贈品吧。」
鍾法藍強調，「我去的是台北市立兒童新樂園，不是中國北京市立遊樂園欸，這什麼沉浸式中國城體驗，台北市政府也差不多一點。」
顏若芳則痛批，「我們的台北市立兒童新樂園是直屬中國管理的嗎？」從照片上可以看到這個贈品上是在推廣中國的教育課程還有附上地址，「這一看就不是在台北市的東西」，怎麼市政府容許市立兒童新樂園出現推廣中國教育好棒棒的贈品呢？
顏若芳質疑，假使是外包廠商難道市府就不需要控管嗎？不用為台北市的小朋友把關嗎？還是這是台北市長蔣萬安去上海交流後默許的情況呢？
顏若芳強調，請蔣萬安不要忙著跟侯友宜密會而已，好好出來講一下怎麼會有這種狀況？