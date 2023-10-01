70歲秦菲菲晉升「東區億萬富婆」！中秋聚會拄枴杖現身 病況曝光
70歲資深女星秦菲菲，憑藉能歌能演的能力，再加上幽默逗趣的性格，獲封「台灣第一代女諧星」，前陣子還被爆料靠著早餐店的生意，晉升成為「東區億萬富婆」，引發外界關注。不過，秦菲菲近日就被發現，拄著枴杖出席中秋聚會，而她本人也曝光自身病況。
記者詹鎰睿／綜合報導
在上個月11日，中華民國關懷演藝人員基金會舉辦「中秋聯歡餐會」，包含周遊、李朝永、熊海靈等多達300位藝人前來共襄盛舉。沒想到秦菲菲當天竟然拄著枴杖現身，健康狀況讓大家相當憂心。
據《三立新聞網》報導，秦菲菲解釋，原來是前陣子不小心扭到右腳，但她強調自己還是很靈活，完全沒事，還可以丟掉柺杖，在現場走路測試，即便70歲，依舊很有活力。
事實上，早在今年6月12日，秦菲菲就現身參與「端午聯歡餐會」，還親自解釋關於「東區億萬富婆」一事，她笑說，自從被好友陳鴻開玩笑後，突然冒出不少跑來借錢的人，讓她哭笑不得，「我沒有什麼（公司）上櫃啦！他們都在開玩笑！」
有趣的是，秦菲菲被問到目前在東區有幾棟房子時，竟幽默回答：「我忘記了！」並笑著希望大家放過她，「不能再說這些，我姊會罵死我，怕我被綁架」、「我就一個人啊！沒有人會來贖我！」