台中高鐵爆人潮「從2樓排到站外」！她見1景象狂讚：國民素質超高
昨（1）日為中秋連假最後一日，許多民眾準備搭車返家收心，沒想到台中高鐵站從下午開始竟擠滿要搭自由座北上的旅客，排隊人龍從二樓大廳一路綿延到站外一樓，畫面十分驚人，高鐵也隨即加開北上班次及人潮管制。而其中一名排隊旅客就曝光現場情況，表示大廳擠滿人潮，卻沒有出現吵雜的聲音也沒有人插隊，讓她驚呼國民素質超高。
記者賴禹妡／綜合報導
台中高鐵站昨日下午擠滿排隊搭自由座北上的旅客，人潮最多時竟將近2000人排隊，一路從2樓大廳排到1樓車站外，還有站務人員在站內舉牌維持秩序，塞爆的畫面比過年或跨年連假還誇張，引起網路熱議。
根據《聯合新聞網》報導，有現場旅客回報，她在高鐵站排隊將近3小時，其中兩小時還在外面曬太陽，但即使人潮眾多，整個大廳卻沒有吵雜聲音，只聽得見高鐵廣播，也不見任何人插隊，讓她大讚國民素質超高。
而高鐵昨日表示，為了解決旅客排隊人潮，不只啟動人潮管制，也提供北上113班、南下75班，總計188班次旅運服務，因自由座旅客人數眾多，已經從左營站機動增開2班北上各站停靠全車自由座列車加強疏運外，車站亦增派人力引導分流，以協助所有旅客都能順利乘車、盡速返鄉。