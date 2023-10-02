駁性騷吃案　徐佳青還原處理經過：要做惡意解釋也沒有辦法

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對此，徐佳青在出席外交國防委員會進行業務簡報前接受媒體聯訪時，也還原事件處理經過。徐佳青表示，今年6月13日她第一次到巴西視察廠區，遇到當事人有疑似性騷事件，因此自己用Line私訊當事人，表示要進行調查，但因為只有片面的部分，因此請她提出完整的資料補充，並將當天30-40分鐘的對話都請當事人錄音。
經過連續4天工作忙碌，飛紐西蘭打給當事人詢問，期間再次詢問當事人，轉知被指控對象同意調會處分，同時再三詢問當事人是否要正式提出申訴案。
徐佳青說，7月1日返回台北後，將僅做小部分文字修正、內容沒有變的文件交給人事室，不過，考量該案未正式立案及保護當事人，她親自將該密件交給人事室主任，希望做到最妥善的處理；在業物內容上，也盡量做分開處理，，保持非常遠的距離，在公事上幾乎沒有接觸了。
後續詢問當事人是否在提出申訴，當事人表示，「對委員長就本案即時回應、多方查證、審慎處理、公正裁處表示感謝，本職不會再向性平委員會提出申訴」。
徐佳青說明，相關資料都有做成會議紀錄，上周王鴻薇索資時已提供給其參考，且隨後也有再度詢問當事人是否立案調查，都已讀不回。她說，虛心接受指教，但對沒有發生的事情，請外界嚴加查明。
至於為什麼被指控者遲至3個月後才調職？徐佳青表示，要調派都要先詢問當事人、報外交部、辦理簽證，是因為巴西代表處很慢才核發簽證，在未能確定調派者可出發以前，當然沒辦法先讓另一位同仁先回來，所有駐外同仁都知道是怎麼回事，只有當事人第一次外派，可能不瞭解相關作業。
徐佳青說，她沒有警告當事人不得聲張，而是提醒兩造，這個案子不該在僑界各自伸張，否則大家互相在外面放話、發訊息，是否會造成更大的誤導；她也無奈地說，如果當事人要做惡意解釋「我們也是沒有辦法的」。