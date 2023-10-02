台灣人壽揪團「TeamWalk」 「億步一樹」善盡企業社會責任
企業員工揪團「TeamWalk」，不只賺進健康還能賺獎金！中信金控旗下子公司台灣人壽為了推展健康職場，連續兩年舉辦「TeamWalk健康企業大賞」，要廣邀2.5萬名企業員工線上起走，第一名健康企業獎，還將獲頒5萬元獎金。
財經中心／台北報導
員工的健康是企業重要資產，台灣人壽鼓勵全民讓運動成為生活日常，像是去年（2022）第一屆的「TeamWalk健康企業大賞」，就吸引將近6000名跨企業員工參與線上健走，上傳步數高達20億步，等同繞行臺灣1360圈。而今年的「健康企業大賞-健康一起走」除了營建、科技、保險及社福單位皆有組隊參加，前三名企業，可獲得新臺幣3至5萬元禮券等多項好禮外，亦同步攜手「社團法人高雄市愛種樹協會」串連運動與減碳，活動只要累積達100億步，即種下100顆樹苗，「億步一樹」為地球善盡永續保險企業社會責任。
除了企業獎外，個人參賽者只要每日平均達7500步以上，也享有龍珠1000顆的抽獎機會；投稿提案創意健走入選前三名，即獲1680顆龍珠，可兌換7-ELEVEN禮券、中信兄弟獨家周邊商品，活動起跑迄今已有3315家企業有意願導入TeamWalk APP，潛在受益員工數達58萬人。
台灣人壽希望TeamWalk累積的每一步，都能共創「員工、企業、社會」多贏，第二屆「TeamWalk健康企業大賞」TeamWalk APP更榮獲2023年「亞洲企業社會責任獎」（AREA）健康衛生推廣獎、「台灣永續行動獎」（TCSA）社會共融金級、「亞太永續行動獎」（APSAA）社會共融金級、中時金融服務評鑑大賞「永續發展獎」及「創新平台獎」等多項國內外獎項肯定。
促進全民健康，台灣人壽廣邀全民免費下載TeamWalk APP，成功推薦好友下載，推薦3人送300顆龍珠、推薦6人送600顆龍珠，以3的倍數類推計算，回饋無上限，詳盡的活動訊息請上台灣人壽官網查詢。