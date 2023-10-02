不滿中華民國不見了！馬英九宣布不出席國慶　怒轟：國名何時改了

馬英九不出席國慶大會　蔣萬安：歡迎市民朋友參加北市國慶活動

▲蔣萬安2日上午出席台北市112年四價流感疫苗開打記者會。（圖／台北市政府提供）
▲蔣萬安2日上午出席台北市112年四價流感疫苗開打記者會。（圖／台北市政府提供）

記者邱新博／台北報導

雙十國慶即將登場，不過，由於國慶日主視覺「Taiwan National Day」中未見中華民國四字，前總統馬英九今（2）日也對此表達不滿，宣布拒絕出席今年10月10日的國慶大會。對此，是否邀請馬英九去參加台北市府的國慶活動，台北市長蔣萬安表示，歡迎所有市民朋友參加。

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馬英九今批評，過去政府從未使用「Taiwan National Day」這個英文名稱，憲法和政府文書都沒有變更國名，國慶大會就應該要繼續使用「中華民國國慶日」（Republic of China National Day）才對，使用「台灣國慶日」，除了偷渡台獨，有任何實質意義嗎？蔡英文總統在任內最後一次的國慶大會，依然做出傷害中華民國的事，讓人非常痛心。

馬英九認為，若再出席「台灣國慶日」典禮，形同為這樣繞彎、偷渡的「台獨」路線背書，坐視民進黨政府危害台灣安全、傷害中華民國，因此決定拒絕出席今年的國慶大會。

而台北市府以「國慶早安，城市起跑」為主題，擴大舉辦國慶活動，並由蔣萬安帶領慢跑沿市政大樓繞3圈。蔣萬安今出席台北市112年四價流感疫苗開打記者會時被問及，是否邀請馬英九來一起跑步？蔣萬安說，台北市政府的國慶活動都是開放的，歡迎所有市民朋友來參加。

至於對於馬英九拒絕出席國慶大會，蔣萬安僅表示，國慶焦點就是中華民國，從10月份光輝10月開始，他在很多場合都會別上國旗徽章，希望國旗意象，包含中華民國在10月能充分呈現出來。

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