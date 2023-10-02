外界憂護理人員夜班獎勵金釀搶班 薛瑞元：問題不存在
近期行政院會決定補助護理人員夜班獎勵，小夜班落在400到600元，大夜班落在600到1000元，外界擔心會造成護理人員搶上夜班、白班無人的問題，但衛福部長薛瑞元今出席疾管署公費流感疫苗開打記者會、會後接受媒體聯訪表示，相關問題不存在，因為都是同一批人在輪班，只是什麼時候輪到而已。
記者林志怡／台北報導
行政院會日前通過「護理人力政策整備計畫」，並設有12項策略，如訂定三班護病比、補助護理人員夜班獎勵等，針對夜班獎勵方面，小夜班部分，預計針對地區醫院、區域醫院、醫學中心分別為提供400元、500元、600元的獎勵，大夜班則分別為600元、800元、1000元。
不過，有部分團體反對相關措施，對此薛瑞元表示，相關決策前已對9000多位護理人員進行調查，其中80%認為三班護病比有助於人力留任、87%認為提高夜班費有助於人力留任，相信基層是歡迎夜班費調升措施的。
至於外界擔心，夜班提供獎勵，是否會造成醫護人員搶上夜班，白班反而沒人要的情況，薛瑞元說，這個問題不存在，病房裡的白班、夜班90%是大家一起在輪，只有少數會因為讀書等因素報夜班。
薛瑞元說，調配人力方面，都是病房裡面護理長排班，因此上白班、上夜班都是同一批人，只是什麼時候輪到的差異，每個人都有機會拿到夜班費，不會造成搶白班、搶夜班問題。