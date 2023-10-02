最強繼父／修杰楷視繼女梧桐妹為朋友 不在乎被稱「修叔叔」
藝人趙小僑的繼子劉子銓被網友發現，原本都叫小僑，現在開始叫媽媽了，趙小僑坦言很高興，加上兩人的互動一直都很親密，這個轉變，讓許多網友直呼很感動。演藝圈也有不少繼父繼母，對待非親生的孩子都能視如己出，修杰楷娶賈靜雯時，連繼女梧桐妹（Angel）一起疼愛，梧桐妹稱呼修杰楷為「修叔叔」，兩人就像朋友般的相處，修杰楷曾放話等她18歲要帶她去夜店。
記者薛羽彤／綜合報導
修杰楷2015年娶大9歲的賈靜雯，兩人婚後育有兩女，而賈靜雯前一段婚姻育有一女梧桐妹，3個女兒修杰楷都一起疼愛，逢年過節一家5口都會一起幸福團聚慶祝。恰巧梧桐妹爸爸孫志浩和修杰楷同天生日，梧桐妹發文時都會兩個一起感謝，不過梧桐妹始終稱呼修杰楷為「修叔叔」，對此，修杰楷表示並不介意，改口也好、不改口也罷，他覺得稱謂並不重要，況且，他並不打算取代梧桐妹的爸爸：「我只希望盡力扮演好叔叔的角色。」
事實上，修杰楷和梧桐妹的相處並不是一拍即合，賈靜雯曾說過，某次梧桐妹不寫作業，修杰楷認真糾正她，卻引來梧桐妹反感：「我不喜歡修叔叔！他憑什麼管我？」女兒對修杰楷的不滿，讓賈靜雯當時很苦惱，花了很多時間，分別跟兩人溝通，後來他們討論出，由媽媽當起管教女兒、扮黑臉的角色，修杰楷則是「朋友」立場，陪她聊天玩樂。