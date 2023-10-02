馬文君洩密疑雲彙整三疑點 林俊憲諷：我不是「無矢放的」
國民黨立委馬文君遭控洩密潛艦國造引發熱議，同樣是外交國防委員會的綠委林俊憲今（2）日表示，潛艦案爭議發展至今可整理出三大疑點，首先是馬文君為何不簽保密協議；其次是機密會議過程中頻頻講電話，究竟打給誰？講了什麼內容？最後問是否曾把機密資料給不應該接觸的人查閱，喊話馬正面回答，「這可不是『無矢放的』，請仔細想清楚再作答！」
記者陳威叡／台北報導
林俊憲說，馬文君潛艦案爭議發展至今，目前可以整理成三大疑點，第一，為何不簽保密協議？現在已經有媒體爆料潛艦的第二次機密會議馬文君拒簽，而第二次正是公布各廠商零組件代碼的會議，馬文君至今並未回應。
其次為，馬文君在機密會議過程中頻頻走出去打電話，到底打給誰？講了什麼？來來回回6、7次也太奇怪了？第三則是，馬文君是否有把機密資料交付給國外，或是讓不應該接觸機密的人查閱過機密資料？
林俊憲說，自己最初的質疑馬文君始終沒有正面回答，是否在機密會議時抄寫資料？抄的又是什麼類型資料？其中是否有牽涉潛艦聲紋辨識的機密？有抄或沒抄，簡單的是非題而已。
對於馬文君的發文回應，林俊憲指出，既然發文就代表有看到他的質疑，那就請趕快正面回答不要繞圈圈，因為後面還有資料流向等疑點等著她釐清，還是真要鐵了心一路凹到底，良心建議「這可不是『無矢放的』，請仔細想清楚再作答！」