企業2023應變核心能力調查　3成工業、製造業自評覺察力不足　

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在滿分為5分的評量中，受訪企業對於「覺察力」的自評平均分數僅達3.47，為5力中得分最低者，反映出企業面臨環境變化，對於是否能主動尋找且識別重要而攸關的資訊，以避免做出錯誤決策，顯得沒有把握。此外，工業、製造業於「覺察力」的自評結果相對 其他行業較為滯後，平均分數僅達3.31分，當中，接近3成受訪企業自評分數更是低於3分。
劉中惠說，面對國際政經情勢快速變化、國際法令牽動既有布局，再加上氣候環境變遷影響，企業永續經營已成新顯學，企業當前身處全球供應鏈，資源分配的戰略上需更連貫及全面，將永續發展所帶動的外部風險與機會納入商業決策中。國際新秩序下接踵而來大環境變局，為企業帶來挑戰也是機遇，企業可藉由企業應變核心能力系統為自身企業盤點優劣、強弱，作為突破多變市場挑戰的利器。
台灣投資人關係協會理事長郭宗霖表示，企業發展都需要人才，而台灣各行各業缺工情況都非常嚴重，但企業所謂的「缺工」，缺的是符合「企業發展需要」的員工。企業甚至缺的是跟一起打拚的「伙伴」，企業主都有「千軍易得，一將難求」的感慨。所以企業如何創造自己吸引人才的條件，讓員工有共同的願景一起打拚，才是留才的關鍵。
安侯建業風險顧問負責人朱成光則提到，當永續經營ESG議題持續發光發熱，多數企業亦緊鑼密鼓建置與環境保護及社會責任有關的優化措施。然而，治理面向的議題，可以思考為環境面向與社會責任面向的發展基礎，且應該考量風險為導向的基礎。而所謂風險為導向的基礎，在於企業須先辨認經營環節中所有可能面臨的風險議題，並就相關風險議題分類分級，以投入不同程度資源去提升企業永續經營機制，並建議企業辨認企業內部風險細項，並就辨認出的可能風險細節，擬定相對應的風險抵減策略與措施，以有效的降低風險帶來企業營運持續的衝擊。
安侯建業工業產業服務主持人暨管理顧問部執行副總劉彥伯認為，Covid 19及俄烏戰爭造成供應鏈的斷鏈影響，已經轉變成中美貿易地緣政治對供應鏈的選邊效應，而生產據點的多樣化已成為提升供應鏈韌性的必要策略，尋求中國+N更是台商避險的顯學中，高達55%的台商選擇南亞與東南亞國家作為+N的遷移標的，另有高達68%選擇一個以上的多元國家與區域，來降低供應鏈的風險。
除了多元的生產基地，因預測失準造成的供需失調與庫存過剩，是產業面臨的一大課題，如何建構有效的多緯度數據蒐集庫，進而培養數據建模、運算、分析與決策的能力，將是供應鏈韌性提升的關鍵。另外淨零碳排驅動的綠色供應鏈碳足跡、碳權與碳稅計算，將驅動企業對於新技術、新產品與新市場創新商業模式的投資。