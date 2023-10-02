選情變化大！柯文哲甩高虹安負面聲量 和賴清德差距「史上最近」
近來受到進口蛋爭議，執政黨民進黨總統參選人賴清德聲量受影響下跌，而民眾黨總統參選人柯文哲，也在新竹市長高虹安主動請辭所有黨職，並自請停權後，漸漸不受負面聲量影響，讓兩人的差距也越來越近，根據最新民調顯示，在三腳督的情況下，賴清德為32.05% ，柯文哲為30.42 %，兩人差距僅1.63%，對比上期差距3.36%，創下該民調統計以來「兩人差距最近的一次」。
記者林莞茜／綜合報導
由《Newtalk》新聞網站透過手機電話，於9月30日至10月1日，，隨機發送簡訊進行2024總統大三黨參選人聲量，和上期9月15日民調相比，民進黨參選人賴清德支持度較上月下降0.53%，民眾黨參選人柯文哲上漲1.2%，國民黨參選人侯友宜上漲0.37%，其中賴清德和柯文哲的差距，從3.36%縮小到1.63%，同時也是Newtalk民調以來，兩人差距最近的一次。
進一步分析來看，民調變化原因可能是受近半個月來的「進口蛋風暴」，讓民眾對執政黨信任度降低，再加上郭台銘獨立參選，並展開連署有關，由於在野陣營支持者，將近有半數認同柯文哲提出「藍白合作」以民調決定論，以及台灣民眾黨即時針對新竹市長高虹安暫時停止黨權來為負面聲量止血，都讓柯文哲在支持度上進逼賴清德。
此外，民調也顯示，不管是由柯文哲是否為副手，藍白合作後的支持度為「柯侯配」達到42.84 %、「賴蕭配」達到32.12 %，或是「侯柯配」為40.23 %、「賴蕭配」為32.17 %，都有明顯高於賴清德和蕭美琴搭檔參選，差距至少都有來到25%以上。