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中秋連假「國道壅塞率」減少0.6%　事故件數略增1%

▲中秋連假已結束，高速公路局表示，假期間國道全線每日雙向交通量平均為111.6百萬車公里（mvk），可能受天候不穩定影響，各地有零星的雨勢，致整體交通量略低。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.29）
▲中秋連假已結束，高速公路局表示，假期間國道全線每日雙向交通量平均為111.6百萬車公里（mvk），可能受天候不穩定影響，各地有零星的雨勢，致整體交通量略低。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.29）

記者許若茵／台北報導

中秋連假已結束，高速公路局表示，假期間國道全線每日雙向交通量平均為111.6百萬車公里（mvk），可能受天候不穩定影響，各地有零星的雨勢，致整體交通量略低，較去（111）年中秋節連假平均的114.9mvk減少3%，至事故件數則較111年同期略增1%；惟整體壅塞率較111年同期減少0.6%，顯見疏導措施及民眾配合仍有發揮成效。

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高公局統計，假期間每日雙向交通量介於105.5~115.6mvk，其中南向交通量以首日的65.2mvk最高，北向以收假日的63.7mvk最高，雙向以首日的115.6mvk最高。另國道整體行車情形部分，每日壅塞比例（即每半小時行駛速率低於40公里之路段數占全日時段路段之比例）平均為1.9%，較111年同期平均2.5%下降0.6%。

國5交通狀況部分，通過國5雪隧的每日交通量平均為6.9萬車次，較111年同期平均7.1萬車次減少3%。在高公局實施首日0-12時、第2日5-12時石碇、坪林南向匝道封閉，第2日、收假日13-18時北向高乘載，及搭配精進式匝道儀控管制之下，整體壅塞率與111年同期差異不大。其中本次北向高乘載管制時段由14-21時調整為13-18時，使得第2日深夜北向車流提早30分鐘紓解，有效提前紓解壅塞情形。

本次連假期間每日平均肇事件數為139件，較111年同期平均137件略增1%；其中以連假收假日肇事件數169件最高，惟較111年同期之184件減少8%。前述事故件數仍明顯影響國道交通，但在高公局與國道公路警察局攜手合作下，事故多在20分鐘內即迅速排除，有效降低事故對整體車流之影響。

高公局也提到，高速公路1968網站及App於本次假期持續增加雲端資源，維持系統穩定服務，並優化旅行時間預測操作介面，提供用路人行前規劃參考；其中每日平均總瀏覽量為142.0萬次，為平日使用量10.9倍。

高公局表示，在用路人配合各項國道交通疏導措施下，雖有局部路段因交通量過度集中、事故或天候不佳而出現壅塞情形，但整體而言不致過於嚴重，顯示本次中秋節連假整體疏導發揮成效。感謝用路人配合國道各項疏導措施、員警及事故處理人員辛勞儘速排除事故，提醒民眾行駛國道時，切勿疲勞駕駛，請注意車前狀態及繫妥安全帶，並善用高速公路1968App查詢路況及規劃行程，以維行車安全及順暢。

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