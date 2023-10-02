Ready Go YT節目【RG特派員】炎熱的夏天終於要過完準備入秋啦~又到了適合露營的季節，RG特派員今天就帶大家開箱一家佔地上萬坪的豪華露營區，光停車場就有一個足球場大，一起看看園區裡到底有什麼房型及設施吧！
本集節目主持人：yuci我是廣告 請繼續往下閱讀
苗栗住宿：寨酌然野奢莊園
園區設施
雖然園區非常大，但因為整個園區種植滿滿的植物，走在樹蔭下非常舒服、放鬆，就像是來到一個世外桃源，偶爾遠離城市的喧囂，投入大自然懷抱中也是一件非常幸福的事。渡假村該有的游泳池、大草皮、手作體驗寨酌然應有盡有，入住就會幫你安排好兩天的行程，實在太適合放假只想耍廢的社畜啦！
野趣露營
「野趣露營」帳篷部分以圓形的蓮花帳為主體，寬闊的帳內空間，不僅提供床架床組，還有冰箱、藍芽喇叭、甚至還有冷暖氣空調！野鴿、野鴨兩區採共用衛浴，不過寨酌然的共用衛浴應該是小編看過最高級的。除了裝潢好看以外，還很貼心提供吹風機，這裡真的是一套換洗衣物就可以來住的懶人露營，超讚！
另外老鷹區則是有獨立的衛浴設備喔！露營最怕跟別人共用衛浴了，每次露營去洗澡都會在浴室門口挑超久，如果是比較在意跟別人共用衛浴的朋友，寨酌然絕對是你的首選，別忘了要預訂「老鷹區」喔～
晚餐：厚食野宴晚餐出門度假怎麼能不吃頓好料的呢？寨酌然提供的晚餐絕對不輸外面的高級餐廳，每道擺盤都非常精緻，入住露營區，會依人數提供分享套餐，villa民宿則是可以享用私廚無菜單料理喔！
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野奢villa民宿
野奢Villa民宿目前僅開放弌宅、弍寓供民眾預訂，裝潢都是走高貴典雅風格，每個房間內都有超大浴缸可以泡澡，最特別的是每間房間的浴缸都非常有特色！為保護住客隱私都是以層為單位販售，每層房型都不同，小編幫大家把兩棟的圖片跟房型整理在下方喔！
A1：兩房一廳 | 雙人房2間 | 客廳起居室｜中島廚房
A2：兩房一廳 | 雙人房2間 | 客廳起居室｜中島廚房
A3：一房一廳一院 | 雙人房1間 | 沙發床1張 | 客廳起居室｜戶外休憩區
B1：兩房一廳 | 雙人房2間 | 客廳起居室｜中島廚房
B2：兩房一廳 | 雙人房2間 | 客廳起居室｜中島廚房
B3：一房一廳一院 | 四人房1間 | 客廳起居室｜戶外休憩區
晚餐：酌然私廚酌然私廚為villa民宿住宿晚餐，是沒有對外營業的喔！如果想吃寨酌然私廚無菜單料理，不妨透過這次ReadyGo幫大家爭取的優惠快快搶購下單吧！透過下方連結訂房最低可享76折優惠，再加碼送你精釀啤酒無限喝到爽～喝到掛！
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原文出處 : ReadyGo 影｜苗栗住宿｜60秒開箱寨酌然五星級Villa、超奢華露營
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