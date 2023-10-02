Ready Go YT節目【RG特派員】如何立即訂購「宜夜逍遙卷」？GOOGLE搜尋：「ReadyGo艾玹爾」，輸入優惠代碼「RG1999」即可，優惠套票數量有限，快找朋友一起搶票『宜夜逍遙』囉！
本集節目主持人：瑜編我是廣告 請繼續往下閱讀
宜蘭二日遊景點推薦
Day2 礁溪 艾玹爾溫泉商旅
使用「宜夜逍遙卷」可以住宿艾玹爾溫泉商旅一晚之外，隔天一早就能吃到豐富的自助早餐，餐點中式、西式都有，也有小朋友最愛的麥片、牛奶！吃完就能開啟活力滿滿的一天，準備前往羅東囉，Ready Go！
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路50號
- 電話：03-9108399
- 立即訂購「宜夜逍遙卷」，或透過GOOGLE搜尋：ReadyGo艾玹爾，輸入優惠代碼「RG1999」即可！
小島日和是一家非常受歡迎的高顏值日式冰品店，搬到新址依舊生意滿滿，店內主要提供近十種不同口味的刨冰，除了冰品之外，還有鬆餅、三明治、甜鹹糕點、咖啡呦！甚至只要點餐，餐點內的冰、糖，煉乳不夠都可以再續～！
這次RG特派員點了珍珠奶茶刨冰及宇治抹茶冰淇淋紅豆鬆餅，珍珠奶茶冰用料實在，店家自己手炒的黑糖醬、鮮奶酪非常濃郁，珍珠也晶瑩剔透十分Q彈，不過份量實在太大啦！建議兩個人一起享用，才能再多吃一點其他商品。宇治抹茶冰淇淋紅豆鬆餅一端上桌就被震撼，也太可愛了吧～顏值好看就算了，口感也非常好，下次來絕對會再點！
- 地址：宜蘭縣羅東鎮公正路351號
- 電話： 03 956 1505
- 營業時間：10:00~18:00（週一、二公休）
使用「宜夜逍遙卷」就有附星夢森林劇場的入場券，讓你一票玩到底！星夢森林劇場不但是個小型動物園園內也有甜點店、飲料店等，讓你玩累了都不怕餓肚子。園區不但有羊駝跟亞達伯拉象龜，還有山羌、柯達鴨、兔子、水豚，小動物們都非常可愛，但絕對要保護好你的草跟飼料，因為牠們會直接跟你搶食物吃XD除此之外，園區小動物們都能隨意趴趴走，所以很常會看到小動物突然出沒在你周圍呦！
與小動物互動之後，別忘記拍一下星夢森林劇場的拍貼機，有超多道具讓你裝扮，絕對能與家人朋友留下美好的回憶。星夢森林劇場還有一些遊樂設施讓小朋友們大放電，像是小火車、沙坑、溜滑梯，任何年齡層在這待個一整天都沒有問題。
- 地址：宜蘭縣冬山鄉境安二路323號
- 電話： 0966 417 997
- 營業時間：9:00~17:00
宜蘭必買的創意伴手禮非烏龜島的龜山餅莫屬，烏龜島是隱身在田野裡的伴手禮咖啡廳，除了來買伴手禮也可以在這享用咖啡及甜品呦。來到宜蘭絕對要跑來冬山買到龜山餅回去發給親朋好友，別再只買奶凍捲啦！
- 地址：宜蘭縣冬山鄉柯林一路297號
- 電話： 03 951 7227
- 營業時間：10:00~18:00
這兩集帶大家來到宜蘭礁溪跟羅東，吃了質感冰店、泡腳拉麵、八寶冬粉，也玩了超可愛的星夢森林劇場、溫泉魚，才發現宜蘭真的很適合花了兩三天的時間來這裡旅遊，環境優美、氣候宜人，小編直接愛上宜蘭啦～想使用「宜夜逍遙卷」記得輸入優惠代碼「RG1999」，或透過GOOGLE搜尋：「ReadyGo艾玹爾」即可找到獨家訂購連結，獲得超級划算的RG獨家優惠啦！
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原文出處 : ReadyGo 影｜宜蘭二日遊｜RG獨家「宜夜逍遙卷」帶你爽玩宜蘭 (下)
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