▲台東景點｜台東也有夜生活？帶你體驗充滿在地風情的台東夜生活！

我是廣告 請繼續往下閱讀
希望以在地年輕的力量，讓大家體驗不同台東的「康杯 Comeback」，裝潢以仿清水模的牆面配上大量綠色植栽作為點綴，顯得特別自然寫意。至於座位的部分，兩層樓的空間提供吧台、沙發區和類似涼亭式的座椅，而菜單提供少許炸物，酒單則大多為店家特調，據說都是老闆自創的名字，以歌名、口感或當下心境所命名的，非常有趣！
圖／IG@bo_s_drinks圖／IG@bo_s_drinks
- 地址｜台東縣台東市福建路217號
- 電話｜08 931 0857
- 營業時間｜20:00-03:00
- FB｜康杯_Comeback
到台東體驗慢活，當然也要品嚐在地美食啦！「原始部落山地美食」的老闆為餐廳精心搭建卑南族傳統建築，裝潢也是打造出濃厚的原住民風格，餐點類的部分則是提供桶烤全雞、烤魚、石板烤肉、涼拌過貓、山蘇、羊奶樹頭排骨湯、山豬肉等部落美食。店家的每道菜都讓人口水直流，不僅料理好吃，同時還可以俯瞰台東夜景，是台東的超人氣餐廳，建議有興趣的讀者提前訂位喔。
圖／IG@you_guan_圖／IG@you_guan_
- 地址｜台東縣卑南鄉利嘉路689巷19號
- 電話｜08 938 0473
- 營業時間｜17:00-23:00
- FB｜原始部落山地美食
「寶桑」是阿美族語「台東」的意思，而「寶桑吧」位在THE GAYA HOTEL的一樓，交通十分方便，更是一處能給予人們靜謐感的微醺空間。在寶桑吧，寬敞的空間，搭配迷幻的燈光，假日還會有現場演奏，整體而言都讓人覺得放鬆舒服，此外酒單也很多樣，提供啤酒、紅酒、白酒、威士忌與各式調酒，無論是獨自前往或是與好友聚會暢談都很合適。
圖／IG@david_shiah圖／IG@david_shiah圖／IG@david_shiah
- 地址｜台東縣台東市新生路169號
- 電話｜08 934 1593
- 營業時間｜20:00-03:00
- FB｜寶桑吧
說到台東夜生活，應該很多人都會想到「鐵花村音樂聚落」吧？由台鐵貨倉宿舍改造而成的鐵花村，現為在地音樂人和藝術工作者共同打造的音樂聚落，每週三至週日晚上皆有音樂表演，且會不定期舉辦市集活動和體驗課程。每當夜幕低垂，園區便會點亮一顆顆熱氣球造型的小燈，一邊欣賞充滿特色的在地小物，一邊沈浸在原住民歌手的歌聲中，體驗台東樂活自在的愉快氛圍。
圖／IG@yang5858livemailtw圖／IG@yang5858livemailtw圖／IG@alin541814
- 地址｜台東縣台東市新生路135巷26號
- 電話｜08 934 3393
- 營業時間｜17:00-22:00（週一～二公休）
- FB｜台灣好基金會x鐵花村音樂聚落 ‧ 慢市集
「星星部落景觀咖啡」位在卑南鄉富源村，將用餐分成戶外與室內空間，而餐點部分提供咖啡、茶飲、泡麵和炸物等輕食，且不僅價格十分親民，座位也相當多，最讚的是坐在戶外區域就能將台東夜景盡收眼底！入夜後，店家會準備油燈給客人們自行取用，所以大家可以去拿油燈，將其放置在自己的桌面上，搭配百萬夜景，感受遠離喧囂城市的愜意。
圖／IG@pei_yin0915圖／IG@pei_yin0915圖／IG@xin.__.k
- 地址｜台東縣卑南鄉富源村富源116之3號
- 電話｜08 923 8089
- 營業時間｜18:00-01:30
- FB｜星星部落景觀咖啡
「俩吆久景觀貨櫃」是由多個貨櫃拼接而成兩層樓的餐廳，算是半露天的空間，也有包廂的選擇，所以即使是雨天來，也別有一番風味。店家的招牌菜色為桶烤山土雞和鹽烤台灣鯛，由於料理時間較長，因此建議提前預訂，除此之外還有金沙杏鮑菇、酥皮豆腐捲、野味山豬肉、手捲過貓菜、白灼蝦中蝦等豐富菜色，以美食搭配美景最對味！
圖／IG@fortunee1986圖／IG@fortunee1986
- 地址｜台東縣卑南鄉文化公園路200號
- 電話｜0930 535 144
- 營業時間｜17:30-00:00
- FB｜俩吆久景觀貨櫃
每週只營業三天！座落於卑南鄉的「大巴六九藥用植物園」，專門種植生機蔬果與抗癌藥草，而園區內的「大巴六九景觀餐廳」採預約制，以自種的各式蔬菜為主，由客人自行汆燙，而餐廳還會提供紫米飯、水果甜湯、排骨竹筍湯、雷公茶飲雞湯等養生餐點。店家會先介紹煮法與吃法，帶領大家大啖生機飲食，絕對是很難得的晚餐體驗。
圖／IG@hsinyicindy圖／IG@hsinyicindy
- 地址｜台東縣卑南鄉543-8號
- 電話｜08 938 0341
- 營業時間｜週五～日 17:30-20:30
- FB｜大巴六九藥用植物園區「正字號」
台東看海秘境多，我們這回則是推薦大家到台11線157.7公里附近的「加路蘭遊憩區」。加路蘭遊憩區原為空軍建設志航基地時的廢棄土置放場所，後來經過重整規劃後，將此地增設了觀景台、裝置藝術和停車場，成為遊客短暫休息，以及在地人吹風、看海的療癒小天地。在日落過後，很適合來到加路蘭海岸聽聽海浪聲，等待璀璨美麗的星空，靜靜地享受專屬於台東的慢活愜意。
圖／IG@kimi551
- 地址｜臺東縣臺東市富岡漁港往北走1公里
- 電話｜089-281530
延伸閱讀：
- 花蓮夜生活｜這次不逛花蓮夜市、賞花蓮夜景！帶你走訪特色花蓮酒吧，感受微醺浪漫的東部夜晚
- 台東鹿野景點｜除了熱氣球，原來鹿野還可以這樣玩！台版小奈良、特產紅烏龍讓你愛上不一樣的鹿野
原文出處 : ReadyGo 台東景點｜台東也有夜生活？帶你體驗充滿在地風情的台東夜生活！
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至marketing@travelmap.com.tw