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友達砸204億收購德國BHTC之百分百股權　瞄準智慧車用市場生態圈

▲友達砸204億元收購德國BHTC之100%股權，瞄準智慧車用市場生態圈。（圖／擷取自證交所影音）
▲友達砸204億元收購德國BHTC之100%股權，瞄準智慧車用市場生態圈。（圖／擷取自證交所影音）

記者許家禎／台北報導

友達光電今（2）日宣佈已簽訂正式協議，將以企業價值6億歐元（約新台幣204億元）收購德商Behr-Hella Thermocontrol GmbH（以下簡稱「BHTC」） 100%股權。友達董事長彭双浪指出，未來車用市場快速發展，友達將以顯示技術為基礎，並成長為解決方案的永續公司，避免受到面板景氣循環的影響，收購BHTC將進一步落實友達全球化策略布局與完善智慧移動生態圈之決心，成為公司下一個重要的成長曲線。該併購交易將在取得所需各國主管機關核准後，預計將於2024年上半年以自有資金完成交割。

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友達指出，在雙軸轉型的策略目標下，提升顯示技術附加價值（Go Premium）、深化垂直市場應用（Go Vertical），凝聚集團內的頂尖技術與豐富資源，逐步擴展全球事業版圖。友達以世界領先的創新顯示技術為核心基礎，深耕車載顯示器領域已逾20年，為汽車產業高度信賴的關鍵零組件供應商。

因應全球電動車、自駕車蓬勃發展，汽車產業經歷快速變革，顯示應用扮演著最重要的座艙體驗角色。友達從面板、車用系統、結合感測與軟體服務等人機介面整合，逐步拓展至智慧座艙，致力成為未來智慧移動服務的解決方案領導供應商。

此次收購的德國BHTC成立於1999年，為MAHLE Behr GmbH & Co. KG 與 HELLA GmbH & Co. KGaA各持有50%股權之合資公司，專精從事車用人機介面（Human Machine Interfaces；HMI）、車用空調控制系統（Climate Control）及電子控制元件等產品之研發、製造與銷售。BHTC擁有世界領先之資源及研發實力。

BHTC具備一級供應商（Tier 1）能力，與國際OEM車廠有著深厚之合作關係，使其在人機介面市場快速發展之趨勢下具備絕佳優勢。BHTC總部位於德國利普施塔特（Lippstadt），於美國、日本、保加利亞、芬蘭、墨西哥、印度、中國大陸等地均設有子公司，員工人數約2,900名，2022年度銷售額為619.1佰萬歐元，營業利益為16.2佰萬歐元，EBITDA*為76.8佰萬歐元，稅後淨利為9.0佰萬歐元。

友達董事長彭双浪表示，友達這幾年一直在走雙軸轉型，就是以顯示技術為基礎，去走更長遠的永續發展，避免受到景氣上下循環的影響，他強調公司希望將顯示器價值放大，並朝系統與解決方案去走，如此一來公司多元組合下，已經不只是面板公司了，而是一個以顯示技術為核心，為解決方案的供應商。

彭双浪表示，德國BHTC在歐洲、北美與中國大陸都有製造基地，在地供應成為關鍵，收購BHTC後，鎖定未來具成長性的車用市場，這將是友達很重要的布局，也是成長的關鍵，友達將一舉成為具有系統整合能力的供應商，公司未來將在車用成長市場中取得關鍵地位。


 

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