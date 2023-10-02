友達砸204億收購德國BHTC之百分百股權　瞄準智慧車用市場生態圈

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因應全球電動車、自駕車蓬勃發展，汽車產業經歷快速變革，顯示應用扮演著最重要的座艙體驗角色。友達從面板、車用系統、結合感測與軟體服務等人機介面整合，逐步拓展至智慧座艙，致力成為未來智慧移動服務的解決方案領導供應商。
此次收購的德國BHTC成立於1999年，為MAHLE Behr GmbH & Co. KG 與 HELLA GmbH & Co. KGaA各持有50%股權之合資公司，專精從事車用人機介面（Human Machine Interfaces；HMI）、車用空調控制系統（Climate Control）及電子控制元件等產品之研發、製造與銷售。BHTC擁有世界領先之資源及研發實力。
BHTC具備一級供應商（Tier 1）能力，與國際OEM車廠有著深厚之合作關係，使其在人機介面市場快速發展之趨勢下具備絕佳優勢。BHTC總部位於德國利普施塔特（Lippstadt），於美國、日本、保加利亞、芬蘭、墨西哥、印度、中國大陸等地均設有子公司，員工人數約2,900名，2022年度銷售額為619.1佰萬歐元，營業利益為16.2佰萬歐元，EBITDA*為76.8佰萬歐元，稅後淨利為9.0佰萬歐元。
友達董事長彭双浪表示，友達這幾年一直在走雙軸轉型，就是以顯示技術為基礎，去走更長遠的永續發展，避免受到景氣上下循環的影響，他強調公司希望將顯示器價值放大，並朝系統與解決方案去走，如此一來公司多元組合下，已經不只是面板公司了，而是一個以顯示技術為核心，為解決方案的供應商。
彭双浪表示，德國BHTC在歐洲、北美與中國大陸都有製造基地，在地供應成為關鍵，收購BHTC後，鎖定未來具成長性的車用市場，這將是友達很重要的布局，也是成長的關鍵，友達將一舉成為具有系統整合能力的供應商，公司未來將在車用成長市場中取得關鍵地位。