雅萬高鐵通車！印尼總統佐科威也到場 取名「Whoosh」藏2大意涵
印尼總統佐科威（Joko Widodo）今（2）為雅萬高鐵正式營運揭幕，這條全長142公里、東南亞第一條高速鐵路在幾經延宕、耗資73億美元下終於正式營運。印尼政府表示，雅萬高鐵命名為「Whoosh」背後帶有兩重含義，同時強調這條鐵路是印尼公共交通現代化的象徵，與其他交通方式無縫連接的同時也對環境友善。
國際中心楊智傑／綜合報導
這條連接印尼首都雅加達和另一座大城萬隆（Bandung）的高鐵，是印尼與中國「一帶一路」倡議的關鍵計畫之一。原計劃於2019年完工，但因興建過程遭遇土地問題、新冠疫情以及成本膨脹，工程只能延後4年完成，印尼總統佐科威終於在雅加達主持了雅萬高鐵（KCJB）的啟用儀式。
印尼政府將雅萬高鐵命名為「Whoosh」，總統佐科威在出席通車揭幕儀式時表示，「這個名字的靈感源自於高速列車疾馳的呼呼聲」，同時也是一個縮寫詞，分別是印尼語中「節省時間、最佳操作、可靠的系統」（Waktu Hemat、Operasi Optimal、Sistem Handal）的字首結合。
印尼海事及投資協調部長盧胡特潘才旦（Luhut Binsar Panjaitan）提到，自9月第2週開始的免費試乘服務將延長，10月中旬開始收費。目前車票最終價格仍為確定，但估計每位乘客的單程票價將從二等座位25萬印尼盾至VIP座位的35萬印尼盾不等。