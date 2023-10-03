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10/3亞運中華隊賽程懶人包／男籃強碰日本拚四強　棒球隊搶三連勝

▲中華男籃擊敗哈薩克晉級8強，10/3將面對日本拚四強。（圖／中華奧會提供）
▲中華男籃擊敗哈薩克晉級8強，10/3將面對日本拚四強。（圖／中華奧會提供）

記者吳忠育/綜合報導

2022年杭州亞運中華代表團派出521名運動員，參賽33種項目，其中柔道、跆拳道、舉重、田徑，以及網球、軟網、桌球、高爾夫和滑輪溜冰等運動，是我國代表團的重要獎牌庫。柔道楊勇緯連珍羚先接力奪金，鞍馬王子李智凱寫二連霸，圍棋黑馬許皓鋐殺出加碼金牌，男雙莊吉生/許育修、女雙詹詠然/詹皓晴都鑲金，加上3對3男籃逆轉奪金另外滑輪溜冰項目也進帳四金，以及賴冠傑在輕艇項目也拿下金牌，目前累積12金10銀和17銅的好表現，10/3中華男籃要強碰日本搶四強資格，另外中華棒球隊在中午要打香港，中華隊每日賽程、觀戰懶人包都會持續更新，杭州亞運的相關報導也請持續鎖定NOWnews今日新聞》！（持續更新）

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▲中華男籃杭州亞運將與日本搶四強。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲中華男籃杭州亞運將與日本搶四強。（圖／特派記者葉政勳攝）
籃球🏀

12:00 男子八強賽 對日本

吳永盛、曾文鼎、周伯勳、謝亞軒、劉錚、李?啓瑋、林庭謙、 李德威、曾祥鈞、盧峻翔、阿提諾、阿巴⻄


▲杭州亞運中華成棒隊擊敗韓國隊，持續往奪金之路邁進。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運中華成棒隊擊敗韓國隊，持續往奪金之路邁進。（圖／特派記者葉政勳攝）
棒球⚾️

18:30 第二階段小組賽 對香港

吳昇峰、王政浩、陳敏賜、李亦崴、廖俊凱、李灝宇、楊振裕、劉致榮、王彥程、古林睿煬 林昱珉、陳柏毓、鄭浩均、賴柏瑋、潘文輝、吳念庭、林家正、戴培峰、林子豪、鄭宗哲、 林立、林子偉、申皓瑋、林安可


舉重🏋🏻‍♀️

15:00 舉重男子81公斤級

莊盛閔


卡巴迪

9:30

男子組預賽 對日本

李浩瑋、林易璟、章佳銘、李浚杰、游皓程、吳韋正、王崙曲、黃日宏、張崇茂、陳政偉、蔡仲浩、黃子明

16:50

女子組預賽 對泰國

林依旻、莊雅涵、胡玉珍、黃偲勤、顏巧雯、任明?綉、 康詠喬、馮綉真、秦佩囷、黃毅紜、劉宜茹、吳育容


圍棋

15:00 銅牌戰對日本

男子團體準決賽 對中國 許皓鋐、賴均輔、林君諺、王元均、許家元、徐靖恩


▲羽球單打、雙打今日登場，此次將是戴資穎亞運最後一舞。（圖／中華奧會提供）
▲羽球單打、雙打今日登場，此次將是戴資穎亞運最後一舞。（圖／中華奧會提供）
羽球

10:00羽球男子單打32強賽

王子維

11:20羽球女子單打32強賽

許玟琪

12:00羽球女子單打32強賽

戴資穎

14:00羽球男子單打32強賽

周天成

羽球女子雙打32強賽

許雅晴/林琬清


▲「台灣最速男」楊俊瀚在杭州亞運田徑男子200公尺拿下銅牌。（圖／中華奧會提供）
▲「台灣最速男」楊俊瀚在杭州亞運田徑男子200公尺拿下銅牌。（圖／中華奧會提供）
田徑

9:00男子十項全能110公尺跨欄

卓家玄

9:30男子十項全能110公尺鐵餅

卓家玄

9:50田徑男子4X400公尺接力

陳傑、陳建榮、葛吳諺明、林仲威、彭名揚、余晨逸

10:40男子十項全能110公尺撐竿跳

卓家玄

19:35田徑男子400公尺跨欄

彭名揚

21:25田徑男子4X100公尺接力

偉旭、陳玟溥、林昱堂、趙敬⺠、魏泰陞、楊俊瀚


象棋

14:00

女子個人第一輪彭柔安VS.中國

女子個人第一輪李思誼VS.越南


公路自行車

14:00男子個人計時賽決賽

杜志濠


▲原住民戰士甘家葳頂著超殺的「武士頭」造型，站上杭州亞運拳擊擂台，順利闖進四強，確定銅牌入袋。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲原住民戰士甘家葳頂著超殺的「武士頭」造型，站上杭州亞運拳擊擂台，順利闖進四強，確定銅牌入袋。（圖／特派記者葉政勳攝）
拳擊

16:00 拳擊男子71公斤級四強賽

甘家葳

19:15 拳擊女子60公斤級四強賽

吳詩儀

20:30拳擊男子63.5公斤級四強賽

賴主恩


射箭

11:00男子複合弓八強

張正韋

13:00女子反曲弓八強

邱意晴

▲杭州亞運中華隊3日重點賽程。(圖/NOWnews社群中心)
▲杭州亞運中華隊3日重點賽程。(圖/NOWnews社群中心)

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