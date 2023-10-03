10/3亞運中華隊賽程懶人包／男籃強碰日本拚四強　棒球隊搶三連勝

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12:00 男子八強賽 對日本
吳永盛、曾文鼎、周伯勳、謝亞軒、劉錚、李?啓瑋、林庭謙、 李德威、曾祥鈞、盧峻翔、阿提諾、阿巴⻄
棒球⚾️
18:30 第二階段小組賽 對香港
吳昇峰、王政浩、陳敏賜、李亦崴、廖俊凱、李灝宇、楊振裕、劉致榮、王彥程、古林睿煬 林昱珉、陳柏毓、鄭浩均、賴柏瑋、潘文輝、吳念庭、林家正、戴培峰、林子豪、鄭宗哲、 林立、林子偉、申皓瑋、林安可
舉重🏋🏻♀️
15:00 舉重男子81公斤級
莊盛閔
卡巴迪
9:30
男子組預賽 對日本
李浩瑋、林易璟、章佳銘、李浚杰、游皓程、吳韋正、王崙曲、黃日宏、張崇茂、陳政偉、蔡仲浩、黃子明
16:50
女子組預賽 對泰國
林依旻、莊雅涵、胡玉珍、黃偲勤、顏巧雯、任明?綉、 康詠喬、馮綉真、秦佩囷、黃毅紜、劉宜茹、吳育容
圍棋
15:00 銅牌戰對日本
男子團體準決賽 對中國 許皓鋐、賴均輔、林君諺、王元均、許家元、徐靖恩
羽球
10:00羽球男子單打32強賽
王子維
11:20羽球女子單打32強賽
許玟琪
12:00羽球女子單打32強賽
戴資穎
14:00羽球男子單打32強賽
周天成
羽球女子雙打32強賽
許雅晴/林琬清
田徑
9:00男子十項全能110公尺跨欄
卓家玄
9:30男子十項全能110公尺鐵餅
卓家玄
9:50田徑男子4X400公尺接力
陳傑、陳建榮、葛吳諺明、林仲威、彭名揚、余晨逸
10:40男子十項全能110公尺撐竿跳
卓家玄
19:35田徑男子400公尺跨欄
彭名揚
21:25田徑男子4X100公尺接力
偉旭、陳玟溥、林昱堂、趙敬⺠、魏泰陞、楊俊瀚
象棋
14:00
女子個人第一輪彭柔安VS.中國
女子個人第一輪李思誼VS.越南
公路自行車
14:00男子個人計時賽決賽
杜志濠
拳擊
16:00 拳擊男子71公斤級四強賽
甘家葳
19:15 拳擊女子60公斤級四強賽
吳詩儀
20:30拳擊男子63.5公斤級四強賽
賴主恩
射箭
11:00男子複合弓八強
張正韋
13:00女子反曲弓八強
邱意晴
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