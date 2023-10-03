友達斥204億元收購德商BHTC！早盤股價飆漲超過6％
友達光電昨（2）日宣布，將以企業價值6億歐元（約新台幣204億元）收購德商Behr-Hella Thermocontrol GmbH（以下簡稱「BHTC」） 100%股權，該併購交易將在取得所需各國主管機關核准後，預計將於2024年上半年以自有資金完成交割。友達今（3）日早盤股價大漲超過6%，來到17.1元位置。
記者鄭妤安／台北報導
友達董事長彭双浪指出，未來車用市場快速發展，友達將以顯示技術為基礎，並成長為解決方案的永續公司，避免受到面板景氣循環的影響，收購BHTC將進一步落實友達全球化策略布局與完善智慧移動生態圈之決心，成為公司下一個重要的成長曲線。
BHTC擁有世界領先之資源及研發實力，成立於1999年，專精從事車用人機介面（Human Machine Interfaces；HMI）、車用空調控制系統（Climate Control）及電子控制元件等產品之研發、製造與銷售。
彭双浪表示，德國BHTC在歐洲、北美與中國大陸都有製造基地，在地供應成為關鍵，收購BHTC後，鎖定未來具成長性的車用市場，這將是友達很重要的布局，也是成長的關鍵，友達將一舉成為具有系統整合能力的供應商，公司未來將在車用成長市場中取得關鍵地位。