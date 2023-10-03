搭Uber小黃「2.5公里要1350元」！他車資飆10倍氣炸 官方曝真相
隨著網路科技發達，現代人越來越常使用App叫計程車，不過近日就有一名網友發文抱怨，他日前搭乘Uber小黃竟被超收10倍車資，下車後才被通知刷卡了1350元，且申訴後客服效率不佳，讓他感到相當氣憤。貼文曝光後引起熱議，Uber公司則回應，司機當時輸入的跳錶金額錯誤，目前已經調整車資並進行後續退款。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友日前在臉書「爆料公社二社」中貼文，表示他用App叫了Uber小黃，搭乘約9分鐘的車程，整趟總共才2.5公里，沒想到原本系統顯示車資約為134元，下車後他竟被通知刷卡1350元，整整被超收了10倍車資，讓他氣得馬上找客服投訴。
原PO透露，他發訊息詢問Uber客服，卻等了超過10分鐘才得到回覆，且對方還問他實際跳錶金額為多少，「都要透過App叫車了，誰會想到還要看跳錶金額，再來App也沒有提醒要跟司機確認跳錶金額」，最後客服通知原PO需要等1到3個工作日才能處理，讓他不滿直呼：「奉勸各位Uber系統沒有更新讓乘客可以確認前，不要搭Uber小黃，遇到這些事情根本找自己麻煩。」
貼文曝光後，有網友建議原PO使用現金付款，也有同為小黃司機現身回應，有可能該名司機是使用iPhone手機，因為非安卓手機都是採取小數點後二碼系統，司機在輸入車資金額時，需要額外再打2個0，例如135元必須輸入135.00元，導致不少司機都曾輸入錯誤，可能並非故意坑錢。
對此，根據《東森新聞》報導，Uber公司回應，司機當時輸入的跳錶金額錯誤，目前已經調整車資並進行後續退款，也提醒顧客未來若想避免被多扣錢，建議下車時看著司機輸入金額扣款，才能全面保障消費者的權益。