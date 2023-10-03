NBA／76人媒體日Harden搞失蹤不意外 總管：仍期待他參加訓練營
美國職籃NBA各支球隊在今（3）日舉行新賽季媒體日，與費城76人決裂的James Harden如預期並未現身媒體日，儘管如此，76人總管Daryl Morey仍舊表示，「我們仍期待他會像其他球員一樣參加訓練營。」
記者路皓惟/綜合報導
根據《Philadelphia Inquirer》報導，76人制服組持續與Harden團隊聯繫溝通，尋找一個「對76人隊和所有方都最好的解決方案」。Morey說：「關於交易，我們會繼續朝這方面努力，如果他還在這裡，那麼教練Nick Nurse將與他一起在球場上合作。」
據ESPN的Adrian Wojnarowski的消息來源透露，哈登對球隊沒有將他交到洛杉磯快艇感到不滿。據報導，76人隊與任何球隊的交易都沒有進展。而76人隊將於4日在科羅拉多州立大學展開訓練營。
Harden在8月於中國進行宣傳活動時，大罵總管Morey是「騙子」，並說他再也不想為他打球，他也因這句話被NBA罰款10萬美元。上週，哈登在休斯頓舉辦了一個派對，派對上的標語就寫著「Daryl Morey是個騙子」。
據報導，Morey指他和哈登之間關係很艱難，「我認為有許多人和他合作了一段時間，但我一直都和其他人站在一起，我喜歡他這個人。對他來說，那時選擇那樣的行動方式很困難。」