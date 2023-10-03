不想只依賴中國！印尼邀台商投資　盛讚台印互動佳

隨著中美關係趨於緊張，跨國企業擔憂生意受到衝擊，帶動全球供應鏈轉移，而東南亞是此波轉移潮最大的受益國，但也因此受到中國和美國的兩邊施壓。印尼工商總會總主席近期受訪時表示，不想只依賴一個國家，跟許多國家都能成為朋友，歡迎台灣來印尼投資。
國際中心賴正琳／綜合報導
印尼工商總會（KADIN）總主席阿賈德（Arsjad Rasjid）日前接受中央社專訪表示，印尼政府現在非常注重經濟和貿易，中國國力強大無疑是印尼的貿易夥伴之一，他坦承中國經濟衰退的確會影響到印尼，因此顧好國內市場非常重要，並強調印尼「不想只依賴一個國家」。
總主席阿賈德指出，台灣方面只需要提供資金和訓練，其他關於證照和土地的難題，總會都會盡力幫忙。1968年成立的印尼工商總會是由印尼私營企業、合作社及國家企業所組成的非政府組織，主要工作為協調印尼各商會及促進商業合作，由商人組成的協會，對印尼政府頒布各項政策都具有影響力。
總主席阿賈德表示，台灣的農業技能強大，但市場小；印尼有許多要學習的地方，而且市場很大，如果台灣和印尼能夠雙邊加深合作，對兩國來說都是好事。另外他也提及疫情前台灣和印尼的商業往來良好和人民交流頻繁，包括在台灣的外籍勞動人口中印尼人佔了很大的比例，以及在台灣的印尼留學生也很多，雙邊貿易對台灣和印尼都有幫助。