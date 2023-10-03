好油自導自演恐嚇案 王鴻薇喊話：誠心接受調查、檢調勿枉勿縱
農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘日前自爆遭網友恐嚇，後經調查發現全案竟是與擁國民黨黨工背景身分的友人許哲賓自導自演。對此，曾力挺林裕紘的國民黨立委王鴻薇今（3）日呼籲林應誠心配合司法調查，並喊話檢調勿枉勿縱。
記者翁子竣／台北報導
針對林裕紘自導自演恐嚇一案，王鴻薇今表示，林裕紘揭露專案進口雞蛋問題，不分黨派各地方縣市皆有食安法開罰紀錄，這是不會改變的事實，但針對這樣自導自演恐嚇浪費社會資源的做法，也讓同情支持他的人受到最大的傷害，「更讓未來受到恐嚇的受害者因害怕被質疑而噤聲，我個人絕對給予最大的譴責。」
王鴻薇強調，從林裕紘案偵辦過程，他要明確的質疑相關單位，過去警政署向他多次報告，他所報案的網路恐嚇案件，都因為是跳板境外IP所以無法偵破，「顯然都是藉口」，林裕紘案中完全採用相同手法，卻可以循線偵破，他個人報案兩個月多卻沒有下文，她要求相關單位必須嚴正說明，這是不是辦案大小眼？
最後，王鴻薇表示，林裕紘雖然對社會致歉也宣佈退出民進黨以示負責，但是法律上以及相關的社會責任，「請林裕紘先生誠心配合司法調查，呼籲檢調勿枉勿縱，讓他為自己對社會造成的傷害負應有的責任。」