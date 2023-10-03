公司化在即！產工批宜蘭運務段「違法限假」　台鐵：已撤銷公告

女遭偷拍向警局報案收到警「露鳥照」　士林分局：已記過送辦調職

▲徐巧芯今偕同受害者H小姐以及社會局、警察局代表舉行記者會。（圖／記者邱新博攝，2023.10.03）
▲徐巧芯今偕同受害者H小姐以及社會局、警察局代表舉行記者會。（圖／記者邱新博攝，2023.10.03）

記者邱新博／台北報導

台北市議員徐巧芯今（3）日舉行記者會指出，有受害人因為洗澡被偷拍，發現後到士林分局報案，承辦員警竟私下加Line並傳露鳥影片騷擾。對此，士林分局蔡姓副分局長出面致歉，並將該名員警調離職務，以及依照刑法移送士林地檢署偵辦，並列為重點開除對象。

我是廣告 請繼續往下閱讀
徐巧芯今偕同受害者H小姐以及社會局、警察局代表舉行記者會，徐巧芯提及，H小姐前駐在單人套房，結果發生洗澡被偷拍的性騷擾案件，因此到士林分局報案；承辦員警看似認真辦案，但事後傳簡訊給受害者，希望加Line也方便聯絡、省錢，結果收到裸體影片。

H小姐說明，自己在9月6日發現被偷拍後，便打110向警方報案，當時警察局有詢問要不要找女性員警做筆錄，但自己選擇相信警察辦案專業；後來她想了解會不會扣留該名偷拍者手機、搜查雲端硬碟等，擔心有外流偷拍照疑慮，所以透過簡訊與該名員警聯繫，而員警則表明希望加LINE比較省錢。

H小姐提及，加了員警的LINE以後，對方一開始就針對大頭貼寒暄，且只能在寒暄之中才能得到案情上的回覆，後來該員警開始傳網路爆料公社的搞笑影片，又突然詢問「我可以傳一個影片給你笑嗎？」讓她誤以為又是類似影片，進而說「可以啊」，然而該員警突然說「那妳不可以告我」，讓她開始起疑，想不到接下來就收到員警在山上露鳥的全裸影片。

徐巧芯批評，該名員警先傳很多搞笑影片，趁心裡沒有防備，再傳裸體影片，是對H小姐的二度傷害，除了濫用個資聊天外，還散播個人猥褻資料，非常嚴重且不可取。

H小姐說，因為有報案被偷拍的案件，所以該名員警擁有她的個資，包含地址、父母、居住地等，「他對我心理造成很大的恐慌，我每天回家都很擔心會不會被報復。」希望不管任何男性女性，未來撥打110報案時，都不要是這名員警受理案件。

對此，士林分局蔡姓副局長表示，代表士林分局對被害人深感抱歉，針對散佈猥褻物品案，分局已經於9月12日召開性騷擾審議委員會，委員認定性騷擾成立，9月13移送社會局裁處。刑事責任部分，9月15日依《刑法》235條「散播猥褻物品罪」移送士林地檢署偵辦，刑事責任則是9月20日予以記過，並調離現職，未來不會在派出所受理報案。

被長輩性騷擾怎麼辦？　專家傳授4招化解尷尬

瀧澤秀明是強尼喜多川接班人！離開傑尼斯是非地　就陷性騷擾醜聞

黃子佼捲性騷擾「尾牙主持找嘸人」！小禎認了：今年詢問度蠻高的

圍棋／蘇聖芳指控性騷擾、欠薪與霸凌！國訓中心、體育署都回應了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞