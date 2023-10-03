女遭偷拍向警局報案收到警「露鳥照」　士林分局：已記過送辦調職

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H小姐說明，自己在9月6日發現被偷拍後，便打110向警方報案，當時警察局有詢問要不要找女性員警做筆錄，但自己選擇相信警察辦案專業；後來她想了解會不會扣留該名偷拍者手機、搜查雲端硬碟等，擔心有外流偷拍照疑慮，所以透過簡訊與該名員警聯繫，而員警則表明希望加LINE比較省錢。
H小姐提及，加了員警的LINE以後，對方一開始就針對大頭貼寒暄，且只能在寒暄之中才能得到案情上的回覆，後來該員警開始傳網路爆料公社的搞笑影片，又突然詢問「我可以傳一個影片給你笑嗎？」讓她誤以為又是類似影片，進而說「可以啊」，然而該員警突然說「那妳不可以告我」，讓她開始起疑，想不到接下來就收到員警在山上露鳥的全裸影片。
徐巧芯批評，該名員警先傳很多搞笑影片，趁心裡沒有防備，再傳裸體影片，是對H小姐的二度傷害，除了濫用個資聊天外，還散播個人猥褻資料，非常嚴重且不可取。
H小姐說，因為有報案被偷拍的案件，所以該名員警擁有她的個資，包含地址、父母、居住地等，「他對我心理造成很大的恐慌，我每天回家都很擔心會不會被報復。」希望不管任何男性女性，未來撥打110報案時，都不要是這名員警受理案件。
對此，士林分局蔡姓副局長表示，代表士林分局對被害人深感抱歉，針對散佈猥褻物品案，分局已經於9月12日召開性騷擾審議委員會，委員認定性騷擾成立，9月13移送社會局裁處。刑事責任部分，9月15日依《刑法》235條「散播猥褻物品罪」移送士林地檢署偵辦，刑事責任則是9月20日予以記過，並調離現職，未來不會在派出所受理報案。