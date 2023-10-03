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太離譜了！黃國昌昔因走路工受害　吳欣岱：現在竟成欺騙大眾幫兇

▲吳欣岱表示黃國昌昔曾因旺中走路工事件受害，如今竟成為好油欺騙大眾的幫兇之一。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）
▲吳欣岱表示黃國昌昔曾因旺中走路工事件受害，如今竟成為好油欺騙大眾的幫兇之一。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

記者陳威叡／台北報導

臉書粉專「Lin bay 好油」林裕紘連番抨擊政府執行進口蛋專案，日前自爆遭網路威脅，更在黃國昌邀請下在YouTube直播節目落淚，如今檢警追查全案竟是自導自演，林裕紘今（3）日為此發文致歉。對此台灣基進立委參選人吳欣岱表示，黃國昌過去在在旺中案走路工事件中受害，結果現在竟然成為好油欺騙大眾的幫兇之一。

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吳欣岱說，雖然本來就有人預料到好油事件是自導自演，但是知道這個真相後還是覺得非常夭壽骨。這樣的玩法輕則造成聲譽毀損，嚴重的可是讓人失去生命，即使最後真相大白，所造成的損害早已經無法計算。

吳欣岱也整理歷年來自導自演的事件，首先是2005年腳尾飯事件，台北市前議員王育誠揭露殯葬業者在告別式結束後，將腳尾飯送至民間自助餐做豆腐乳引起台灣社會關注，經追查之後被證實是王育誠助理們所為的自導自演假揭弊事件。

接著是2012年旺中案走路工事件，旺旺中時併購中嘉案於NCC審理時約有百來位學生到NCC抗議，現場赫然有白衣女子發錢給參與的學生，當時的黃國昌被影射質疑是走路工主謀，隨後經陳為廷與《壹傳媒》指控時任《時報周刊》副總編輯林朝鑫涉入此事自導自演，引發社會關注，當年形成一股反媒體壟斷運動。

接著是2014年柯辦老鼠尾監聽，柯文哲競選台北市長期間時，柯陣營懷疑辦公室遭人電話竊聽，事後發現，是業者林俊宏貪圖私利逕自安裝竊聽器，供稱發現老鼠尾，自導自演竊聽事件。

最後則是2018年關西機場事件，日本關西國際機場遭颱風重創關閉，當時中國微博「洪水猛獸baby」等帳號捏造「中國領事館派車到機場接中國旅客」等訊息，在台灣引發對政府不信任的爭議，導致台灣駐日本大阪代表蘇啓誠尋短身亡。

吳欣岱說，黃國昌過去在旺中案走路工事件中受害，結果現在竟然成為好油欺騙大眾的幫兇之一，說明受害者有三種，一種是對加害者、不公平的體制深惡痛絕、起身對抗，一種是自此沉默，但還有一種是從此加入加害者結構，讓世界變得更糟糕，「黃國昌恐怕就是最後一種」。

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