蔣萬安宣布都更「5+2」箭 推防災、整宅2專案容積達100%
為加速全臺北市危險老舊建築更新，加強房屋耐災力，臺北市長蔣萬安3日上午於召開「臺北市都更5+2箭政策記者會」，宣布除今年3月推出的「都更5箭」之外再加2箭─「臺北市防災型都市更新專案」及「臺北市整建住宅專案計畫」，只要符合法定條件，整建住宅、海砂屋及耐震力不足而有明顯危害公共安全建築物，市府給予容積獎勵最高可達100%。
記者邱新博／台北報導
蔣萬安指出，「臺北市防災型都市更新專案」以三大精神積極推動「高氯離子鋼筋混凝土」及「耐震能力不足」之危險建築物重建，達到韌性防災的目標。「增誘因」即增訂「臺北市危險建築物獎勵」，針對耐震力不足等危險建築物，透過都市計畫變更方式增加都更容積獎勵自原本的50%再加30%;「減災害」是透過都市更新重建，達到結構安全、耐候韌性、居家防災及環境友善之效，以減低致災因子，建構安全城市；「加速辦」則是以專案列管、加速審議、強制拆除，加速危險建物重建速度。
蔣萬安表示，「臺北市整建住宅專案計畫」則推出三大服務提高整宅都更意願。「增容積」是透過都市計畫個案變更方式，除都更容積獎勵50%之外再給予整宅專案容積獎勵50%，無須回饋樓地板或代金，最高可達100%，保障住戶居住面積；「補利息」則是協助經濟弱勢戶辦理貸款，並由市府協助補貼差額找補時所衍生的利息，以減緩弱勢戶參與都更的財務壓力；「齊協力」即不論住戶選擇民辦都更或公辦都更，都可以申請本專案計畫，達到整宅新生、環境共好的目標。
蔣萬安說，全臺北市屋齡30年以上的老宅約64萬戶，其中也包含海砂屋、耐震力不足的建築，以及全臺北約19處尚未重建完成的整宅。今天北市府正式啟動「臺北市防災型都市更新專案」及「臺北市整建住宅專案計畫」，透過精準資料研析與估算，積極推出符合時代需求的都更專案，全臺北至少有5,000多戶亟需重建的海砂屋、以及10,000多戶的整建住宅立即受惠，更有數十萬戶未符合現代耐震標準的建築有了重獲新生的機會。