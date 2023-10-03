好油自導自演大翻車 柯建銘點名朱侯柯「為社會動盪致歉」
臉書粉專「Lin bay 好油」林裕紘連番抨擊政府執行進口蛋專案，日前自爆遭網路威脅，更在黃國昌邀請下在YouTube直播節目落淚，如今檢警追查全案竟是自導自演。民進黨立法院黨團總召柯建銘今（3）日表示，為謀取選舉利益，國民黨與民眾黨做出了最不好的示範，點名國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜與民眾黨主席暨總統參選人柯文哲，應該要出來為這起事件，造成台灣社會的動盪不安，表達歉意。
記者陳威叡／台北報導
對於林裕紘自導自演擾亂社會，柯建銘表示，國民黨與民眾黨為謀取選舉利益，做出了最不好的示範，該恐嚇案經過警方鍥而不捨偵辦，竟然發現原來是一場鬧劇。而回想過去這段時間，國民黨與民眾黨，幾乎口徑一致的聲援林裕紘，以「捍衛言論自由」、「把國家還給你」等口號批判民進黨。
柯建銘稱，國民黨團甚至還在立法院質詢時，當面要求行政院長陳建仁務必「限期破案」，連黃國昌也讓他在節目上暢所欲言，卻不料由警方公布的訊息可知，整起事件其實是林裕紘指使，曾任國民黨政策會的黨工許哲賓，以VPN更換國外IP的方式，登入臉書帳號恐嚇林裕紘，等於自導自演被恐嚇的戲碼，再將整起事件導向因為林裕紘評論農業部的雞蛋政策，而造到側翼網軍出征，相當惡劣。
柯建銘指出，這一起鬧劇，傷害的其實是整體社會的互信，讓每個人都人心惶惶，得利的卻是少數的份子，非常不可取。他認為國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜與民眾黨主席暨總統參選人柯文哲，應該要出來為這起事件，造成台灣社會的動盪不安，表達歉意。