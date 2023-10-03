王彩樺被「鹽酥雞大王」看中竟拒絕！自爆被民雄一點吸引
王彩樺在華視新戲《阿叔》飾演個性大剌剌、愛管東管⻄，全家必須以她為主的金紙店老闆娘，和民雄再度飾演夫妻，讓她很滿意：「很像真的夫妻。」關於副業，她分享前演員李承泰在日本經營鹽酥雞店，至今已有5家分店，還上過電視節目，相當有名氣被稱是「鹽酥雞大王」。對方曾在5、6年前找她一起在台灣開店，可惜當時她正在吃素，所以婉拒，錯過大好機會，不過她近期和好友在台南開日本料理，滿足自己愛吃日本料理的心。
記者蔡依庭／綜合報導
王彩樺和⺠雄在劇中再度飾演夫妻，彼此之間的默契很好，王彩樺笑說：「⺠雄講台語時有一點口音很可愛，跟他演戲的時候，其實很自然、很輕鬆，感覺就像真的夫妻。」⺠雄則表示：「也許是因為我們倆都經歷過家庭洗禮，很了解夫妻相處之間的眉角，演起來特別的有趣。」
在拍攝過程中，王彩樺大讚⺠雄認真又敬業，佩服地說：「每次演出前都會特別先來問我，這一句要怎麼講比較順，因為幾乎都要講全台語，對他來說是有難度的，他很認真。」⺠雄首次挑戰台語劇，不得不承認是一大挑戰，因此下了許多功夫學習，除了每天聽2至3個小時的台語新聞，平常也會督促自己用台語和親友溝通。華視、東森超視《阿叔》10月11日起周一至周五晚間８點播出。