10/4亞運中華隊賽程懶人包／男籃四強賽強碰約旦　拳擊有望奪金

我是廣告 請繼續往下閱讀
16:00 男子八強賽 對約旦
吳永盛、曾文鼎、周伯勳、謝亞軒、劉錚、李啓瑋、林庭謙、 李德威、曾祥鈞、盧峻翔、阿提諾、阿巴⻄
舉重🏋🏻♀️
19:00 舉重男子81公斤級
莊盛閔
卡巴迪
9:30
男子組預賽 對孟加拉
李浩瑋、林易璟、章佳銘、李浚杰、游皓程、吳韋正、王崙曲、黃日宏、張崇茂、陳政偉、蔡仲浩、黃子明
16:50
女子組預賽 對韓國
林依旻、莊雅涵、胡玉珍、黃偲勤、顏巧雯、任明綉、 康詠喬、馮綉真、秦佩囷、黃毅紜、劉宜茹、吳育容
羽球
10:00 羽球混雙16強葉宏蔚、李佳馨VS.香港
11:20
羽球男雙16強李洋、王齊麟VS.日本
羽球女雙16強李佳馨、鄧淳薰VS.香港
12:00羽球女單16強戴資穎VS.日本
12:20羽球男單16強周天成VS.斯里蘭卡
13:00羽球女雙16強許雅晴、林琬清VS.韓國
拳擊
14:00 拳擊女子57公斤級四強賽VS.印度/Parveen
林郁婷
19:00 拳擊女子66公斤級四強賽VS.中國/楊柳
陳念琴
20:15 拳擊男子63.5公斤級決賽VS.蒙古/BAATARSUKH Chinzorig
賴主恩
20:45 拳擊男子71公斤級決賽VS.日本/OKAZAWA SQM
甘家葳
龍舟
09:00
龍舟男子200公尺預賽
林聖儒/周恩平/曾祥軒/陳宗/林旻昊/ 吳俊傑/陳子賢/簡證嚴/周智偉/吳陳柏 /謝長益/呂恩/段彥宇/陳睿皇
馬術
9:00
障礙超越團體賽
陳御龍/謝秉洋/蕭宇宸/林子嚴
9:00
障礙超越個人賽第1輪
陳御龍/謝秉洋/蕭宇宸/林子嚴
14:00
障礙超越個人賽第2輪
陳御龍/謝秉洋/蕭宇宸/林子嚴
自由車
10:00女子公路賽決賽 蕭美玉 黃亭茵
滑輪溜冰
14:00
混合雙人花式繞樁決賽 謝牧倫、侯安妤
混合雙人花式繞樁決賽 周柏崴、邱映瑄
排球
19:00女子排球排位賽VS.日本
橋藝
09:00
男子團體決賽
陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/吳明瑄/張偉明
女子團體決賽
劉佩華/蕭冠筑/林蔭宇/陳瑩守/楊茗清/劉藺秦
混合團體決賽
范綱維/劉名謙/吳資麟/蔡博雅/陳冠瑄/蘇皓沂
射箭
9:20
複合弓團體八強VS.印尼
張正韋/陳怡瑄
14:40
反曲弓團體八強VS.日本
湯智鈞/雷千瑩
田徑
19:00男子跳高決賽 傅兆玄
19:05男子標槍決賽 鄭兆村、黃士峰
象棋
14:00
男子預賽第二輪 劉國華VS.泰國
象棋男子預賽第二輪 葛振衣VS.馬來西亞
象棋女子個人第二輪彭柔安VS.澳門
象棋女子個人第二輪李思誼VS.馬來西亞
軟式網球
10:00
女子團體4強賽VS.中國
鄭竹玲/郭千綺/黃詩媛/徐巧楹/羅舒婷
中華電信 MOD
愛爾達體育1、2、3台(CH200、201、202)
愛爾達亞運1、2、3台(CH220、221、222)
無線電視
公視主頻道（CH13）、公視3台
有線電視
緯來體育台(CH72)、緯來育樂台(CH71)、緯來綜合台(CH26)
東森新聞(CH51)、東森超視(CH33)
📱網路轉播平台👇
Hami Video運動館、ELTA TV愛爾達電視
更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。