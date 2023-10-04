亞運棒球／台灣投手球速很快！韓國主帥落敗說這話讓全網球迷炸鍋

10/4亞運中華隊賽程懶人包／男籃四強賽強碰約旦　拳擊有望奪金

▲中華男籃在四強賽擊敗日本，10月4日將與約旦爭金牌戰門票。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲中華男籃在四強賽擊敗日本，10月4日將與約旦爭金牌戰門票。（圖／特派記者葉政勳攝）

記者吳忠育/綜合報導

2022年杭州亞運中華代表團派出521名運動員，參賽33種項目，其中柔道、跆拳道、舉重、田徑，以及網球、軟網、桌球、高爾夫和滑輪溜冰等運動，是我國代表團的重要獎牌庫。柔道楊勇緯連珍羚先接力奪金，鞍馬王子李智凱寫二連霸，圍棋黑馬許皓鋐殺出加碼金牌，男雙莊吉生/許育修、女雙詹詠然/詹皓晴都鑲金，加上3對3男籃逆轉奪金另外滑輪溜冰項目也進帳四金，以及賴冠傑在輕艇項目也拿下金牌，而萬眾矚目的中華男籃在四強賽擊退日本，目前累積12金10銀和18銅的好表現，10/4中華男籃要強碰約旦拚進金牌戰，另外拳擊賴主恩、甘家葳也有機會奪金，中華隊每日賽程、觀戰懶人包都會持續更新，杭州亞運的相關報導也請持續鎖定NOWnews今日新聞》！（持續更新）

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▲林庭謙展現大將之風，全場攻下28分9籃板8助攻，帶領球隊大勝日本隊。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲林庭謙展現大將之風，全場攻下28分9籃板8助攻，帶領球隊大勝日本隊。（圖／特派記者葉政勳攝）
籃球🏀

16:00 男子八強賽 對約旦

吳永盛、曾文鼎、周伯勳、謝亞軒、劉錚、李啓瑋、林庭謙、 李德威、曾祥鈞、盧峻翔、阿提諾、阿巴⻄


舉重🏋🏻‍♀️

19:00 舉重男子81公斤級

莊盛閔


卡巴迪

9:30

男子組預賽 對孟加拉

李浩瑋、林易璟、章佳銘、李浚杰、游皓程、吳韋正、王崙曲、黃日宏、張崇茂、陳政偉、蔡仲浩、黃子明
 

16:50

女子組預賽 對韓國

林依旻、莊雅涵、胡玉珍、黃偲勤、顏巧雯、任明綉、 康詠喬、馮綉真、秦佩囷、黃毅紜、劉宜茹、吳育容


▲杭州亞運羽球女子單打戴資穎。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
▲杭州亞運羽球女子單打戴資穎。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
羽球

10:00 羽球混雙16強葉宏蔚、李佳馨VS.香港

11:20

羽球男雙16強李洋、王齊麟VS.日本

羽球女雙16強李佳馨、鄧淳薰VS.香港

12:00羽球女單16強戴資穎VS.日本

12:20羽球男單16強周天成VS.斯里蘭卡

13:00羽球女雙16強許雅晴、林琬清VS.韓國


▲杭州亞運拳擊項目，台灣好手甘家葳擊敗土庫曼選手進到金牌戰，而且確定取得奧運資格，但他的傷勢是否會影響之金牌戰的出賽情況仍要觀察。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運拳擊項目，台灣好手甘家葳擊敗土庫曼選手進到金牌戰，而且確定取得奧運資格，但他的傷勢是否會影響之金牌戰的出賽情況仍要觀察。（圖／特派記者葉政勳攝）
拳擊
 

14:00 拳擊女子57公斤級四強賽VS.印度/Parveen

林郁婷

19:00 拳擊女子66公斤級四強賽VS.中國/楊柳

陳念琴

20:15 拳擊男子63.5公斤級決賽VS.蒙古/BAATARSUKH Chinzorig

賴主恩

20:45 拳擊男子71公斤級決賽VS.日本/OKAZAWA SQM

甘家葳


龍舟

09:00

龍舟男子200公尺預賽

林聖儒/周恩平/曾祥軒/陳宗/林旻昊/ 吳俊傑/陳子賢/簡證嚴/周智偉/吳陳柏 /謝長益/呂恩/段彥宇/陳睿皇


馬術

9:00

障礙超越團體賽

陳御龍/謝秉洋/蕭宇宸/林子嚴

9:00

障礙超越個人賽第1輪

陳御龍/謝秉洋/蕭宇宸/林子嚴

14:00

障礙超越個人賽第2輪

陳御龍/謝秉洋/蕭宇宸/林子嚴


自由車

10:00女子公路賽決賽 蕭美玉 黃亭茵


滑輪溜冰

14:00

混合雙人花式繞樁決賽 謝牧倫、侯安妤

混合雙人花式繞樁決賽 周柏崴、邱映瑄


排球

19:00女子排球排位賽VS.日本


橋藝

09:00

男子團體決賽

陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/吳明瑄/張偉明

女子團體決賽

劉佩華/蕭冠筑/林蔭宇/陳瑩守/楊茗清/劉藺秦

混合團體決賽

范綱維/劉名謙/吳資麟/蔡博雅/陳冠瑄/蘇皓沂


射箭

9:20

複合弓團體八強VS.印尼

張正韋/陳怡瑄

14:40

反曲弓團體八強VS.日本

湯智鈞/雷千瑩


田徑

19:00男子跳高決賽 傅兆玄

19:05男子標槍決賽 鄭兆村、黃士峰


象棋

14:00

男子預賽第二輪 劉國華VS.泰國

象棋男子預賽第二輪 葛振衣VS.馬來西亞

象棋女子個人第二輪彭柔安VS.澳門

象棋女子個人第二輪李思誼VS.馬來西亞


軟式網球

10:00

女子團體4強賽VS.中國

鄭竹玲/郭千綺/黃詩媛/徐巧楹/羅舒婷


▲杭州亞運中華隊10月4日重點賽事。（圖/NOWnews社群中心）
▲杭州亞運中華隊10月4日重點賽事。（圖/NOWnews社群中心）

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