印度晶片夢／短期未成氣候、潛力不可忽視！專家談與台灣競合關係

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣半導體在IC設計、晶圓製作以及封測實力雄厚，特別是在晶圓代工方面，美國期刊「外交事務」（Foreign Affairs）報導指出，全球有60%的晶片，以及達9成的先進晶片得靠台灣生產，韓國、日本、中國依序排在後頭，當美中貿易摩擦，使台灣成為全球關注焦點之際，晶片乃台灣科技軟實力的核心。
有外媒以「危險矽三角」（The Treacherous Silicon Triangle）形容美國、中國、台灣的關係，稱台灣與半導體供應鏈的安全與否，是美中緊張局勢升溫的最大風險。台經院產經資料庫總監劉佩真接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，台灣已然成為地緣政治變動的核心之一，台積電的先進製程供應全球比重之高，在俄烏戰爭發生後，世界也都在關注台積電對於俄羅斯的制裁，而美中衝突之下，美國對台灣的任何政治動作都會挑動中國的敏感神經，地緣政治對台灣產生多重的影響，難以好壞做區分，但台灣確實因半導體在世界的地位，而掌握了談判的籌碼，如今，台積電的先進製程是全球想要爭取，又同時覬覦的對象，導致台灣在地緣政治變化當中，扮演中心點的角色。
美國半導體產業高度仰賴全球供應鏈支撐，台灣無疑是最重要的夥伴，其他與美國具信賴的盟友合作關係還包括韓國、日本、新加坡、法國、德國、荷蘭等。在美中衝突之後，印度成為國際大廠從中國遷移出的新製造基地首選，與美簽署半導體合作備忘錄，可望在往後的日子裡，成為美國半導體盟友的一員。
在中美對立的背景下，美國確實有意扶持印度半導體產業，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）更曾表示，為減少對台灣的依賴，美國正考慮與印度合作製造半導體晶片，甚至在印度政策招手激勵下，記憶體大廠美光、半導體設備製造商應用材料、晶片巨頭超微皆於今年前往印度投資設廠。
印度去（2022）年GDP達3.38兆美元，排行全球第四，僅次於美國、中國及日本。預估在2028年，印度有望超越日本，躋身全球前3大經濟體的行列。挾人口、市場以及政策等優勢，印度從軟實力朝向硬實力邁進，外界都在關心，其崛起是否可能成為台灣半導體產業的威脅？對此，劉佩真認為，目前印度半導體的發展仍處初步階段，在晶片生產價值鏈中，印度在設計上具影響力，涉及到晶片生產時，則不得不從頭開始，與其說是威脅，印度與台灣雙方之間的合作機會反而較大。
印度若想成為供應鏈關鍵要角，還需超過十年以上的歷程，尤其晶圓製造門檻較高，如今世界產業鏈也發展到先進製程，印度就連想要追趕，都需花費一大段時間。雖然印度的半導體產業短期看來仍未成氣候，但仍有不可忽視的潛力，加上政府一邊大力扶持國內產業，一邊積極向世界大廠招手，美國也證實想透過扶持印度來達到減少對台灣半導體倚賴的目標，台灣半導體業界該如何未雨綢繆思，值得深思。